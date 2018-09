VfR Wilflingen istzweimal im Einsatz

Im Fußballbezirk Schwarzwald stehen von Dienstag bis Donnerstag an drei Tagen Nachholspiele und Pokalspiele der zweiten Bezirkspokalrunde auf dem Spielplan. Der Spielbeginn ist jeweils um 19 Uhr.

Bezirkspokal

SG Gosheim/Wehingen II – SV Zimmern II (Di., 19 Uhr). Die SG hat zuletzt in der Kreisliga B 2 gerade einmal ein Unentschieden gegen den VfR Wilflingen zuwege gebracht. Mit der Zimmerner Reserve reist ein Bezirksligist an, dem ein Sieg in Wehingen zugetraut werden kann.

VfR Wilflingen – SV Waldmössingen. Mit Waldmössingen tritt ein klassenhöherer A-Ligist beim Kreisliga-B-Verein an, der zuletzt den Bezirksliga-Absteiger SG Aichhalden/Rötenberg 5:2 heimgeschickt hat. Der VfR muss schon einen guten Tag erwischen, wenn er die dritte Runde erreichen will.

Kreisliga A 2

SV Wurmlingen – SG Fridingen/Mühlheim II (Mi., 19 Uhr). Mit der 0:5-Niederlage beim FSV Denkingen hat beim SV Wurmlingen niemand gerechnet. Die Gastgeber werden sich gewaltig anstrengen müssen, wenn sie gegen den starken Aufsteiger aus dem Donautal bestehen wollen.

Kreisliga B 2

SV Deilingen-Delkhofen – FSV Schwenningen II (Di., 19 Uhr). Die Gastgeber haben bisher noch kein Spiel gewonnen. Nur wenn der SV Deilingen das Nachholspiel, das wegen Nebels abgesagt worden war, für sich entscheidet, kann er den Gast in der Tabelle überholen.

VfR Wilflingen – SV Böttingen (Do., 19 Uhr). Zuletzt haben die Gastgeber in Wehingen einen Zähler geholt. Mit dem SV Böttingen reist der 10:0-Sieger vom Sonntag gegen die Wurmlinger Reserve an. Die Begegnung gilt als offen.