VfL Nendingen schlägt überraschend Trossingen mit 2:0

Der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat der FSV Schwenningen durch einen 3:0-Sieg beim SV Renquishausen wieder die Tabellenführung (siehe auch „Spiel des Tages“) übernommen. Zweiter bleibt der SV Tuningen, der in Wurmlingen die siebte Niederlage einstecken musste.

SC 04 Tuttlingen II – SV Kolbingen 2:3 (0:1). – Tore: 0:1 (20. Minute) Maximilian Amann, 1:1 (52./Foulelfmeter) Anthony Nwaise, 1:2 (56.) Valentin Hipp, 2:2 (61.) Anthony Nwaise, 2:3 (64.) Ramon Braun. – Schiedsrichter: Daniel Ludwig (Trochtelfingen). – Zuschauer: 60. – Besondere Vorkommnisse: zwei gelbrote Karten gegen den SC 04 II (72./72). Die 04-Reserve konnte froh sein, am Ende nicht höherzu verlieren. Die Kolbinger gingen mit ihren Chancen zu großzügig um. Die SC 04-Reserve schaffte zweimal den Ausgleich. Einen klaren Sieg konnte der SVK in der Schlussviertelstunde nicht herausschießen, als der SC nur noch neun Akteure auf dem Feld hatte.

SpVgg Trossingen II – VfL Nendingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (21. Minute) Abdurrahim Kadak, 0:2 (81.) Bohzailbail Seng. – Schiedsrichter: Daniel Hezel (Hochmössingen). – Zuschauer: 70. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Trossingen (90.+1). Die Gäste hatten mehr Spielanteile und nahmen darum auch verdient die Punkte mit. Man wunderte sich, dass der Gast im Keller sitzt. Bei besserer Chancenausnutzung wäre der Gästesieg noch deutlicher ausgefallen.

SV Wurmlingen – SV Tuningen 3:2 (2:2). – Tore: 0:1 (5. Minute) Thibaud Natschke, 0:2 (20.) Can Stegmann, 1:2 (27.) Saikou Joof, 2:2 Jannick Pape, 3:2 (80.) Giuseppe Mazzola. – Schiedsrichter: Konrad Matheis (Sauldorf). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen Tuningen (88.). Die Platzherren zeigten eines ihrer besten Saisonspiele. In den ersten 25 Minuten sah es allerdings nicht nach einem Sieg aus. Erst mit dem 1:2-Anschlusstreffer wachte der SVW auf. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem 3:2 brannte es mehrmals im Wurmlinger Strafraum.

SG Fridingen I/Mühlheim II – FV Fatihspor Spaichingen 1:2 (1:2). – Tore: 1:0 (20. Minute) Pascal Greiner, 1:1 (22.) Hasan Karatas, 1:2 (43.) Oguzhan Engin. – Schiedsrichter: Rainer Scheel (Erzingen/Balingen). – Zuschauer: 50. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot für Fatihspor (61.). Die Gastgeber hätten in der Anfangsviertelstunde bereits das Spiel für sich entscheiden können. So trafen die Hausherren nach 19 Minuten das leere Tor nicht. Was dann noch gefährlich aufs Spaichinger Tor kam, rettete der Fatihspor-Keeper.

SV Seitingen-Oberflacht – FC Frittlingen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (63. Minute) Tobias Steri, 2:0 (90.+2) Fatih Kilicdere. – Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). – Zuschauer: 80. Der FCF spielte nicht so zielstrebig, wie man es sich vorgestellt hatte. Der Sieg stand allerdings erst in der Nachspielzeit sicher.

SV Egesheim – TV Wehingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (40. Minute) Claudio Brescia, 0:2 (71.) David Gimpl. – Schiedsrichter: Christoph Hecht (Mengen). – Zuschauer: 60. Im Lokalderby nahmen die Gäste aus Wehingen verdient die Punkte mit. Chancen der Gastgeber waren Mangelware. Am Ende trauerten die Wehinger den vielen Chancen nach.