VfL Nendingen schielt nach oben

Der VfL Nendingen trifft am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisliga B 2 auf den SV Egesheim. Beide Mannschaften haben auf den Plätzen acht (Nendingen) und sechs (Egesheim) jeweils vier Punkte auf dem Konto, aber auch gegenüber der Konkurrenz zwei Spiele weniger ausgetragen. Nendingen spielte zuletzt 2:2 gegen den FC Weigheim. „Da haben wir ganz klar zwei Punkte liegen lassen. Diese hoffen wir nun, gegen Egesheim wieder zu holen – sprich wir wollen einen Sieg. Aber gegen Egesheim wird es nicht einfach, denn der SVE gehört auch zu den besseren Mannschaften in der Liga“, stellt Armin Senger, Sportvorstand des VfL fest. Beide Mannschaften pausierten am letzten Wochenende, da ihre jeweiligen Spiele verschoben wurden. „Wir müssen in erster Linie an unserer Chancenauswertung arbeiten. Diese war gegen Weigheim mangelhaft. Wir wollen uns weiter verbessern und hoffen dies gegen Egesheim unter Beweis stellen zu können“, so Senger.

Tabellenführer SV Deilingen-Delkhofen erwartet gegen die SGM Gosheim-Wehingen II eine vermeintlich leichte Aufgabe, schließlich steht der Gast ohne Punkte auf dem letzten Platz und musste in seinen bisherigen vier Spielen bisher klare Niederlagen einstecken. Trotzdem dürfen die Deilinger den Gast nicht auf die leichte Schulter nehmen. Den Tabellenzweiten, die SpVgg Aldingen, dürfte in Wilflingen, beim dortigen Tabellenfünften, der noch ungeschlagen ist (ein Sieg und zwei Remis) eine schwere Aufgabe erwarten. Spielertrainer Hannes Friedrich weiß, dass dies kein Spaziergang wird.

Weiter spielen: SGM Fridingen/Mühlheim III – SV Wurmlingen II (13 Uhr); Türkgücü Tuttlingen – FSV Denkingen II; SV Spaichingen – FC Weigheim (16 Uhr).