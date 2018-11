VfL Nendingen muss gegen Fatihspor punkten

Die Vereine der Fußball-Kreisliga A 2 starten am Wochenende bereits in die Rückrunde, obwohl die Vorrunde noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die fünf Paarungen, die am 13. Spieltag wegen des unerwarteten Schneefalls ausgefallen sind, werden am Wochenende 1./2. Dezember nachgeholt. Für den ersten Rückrundenspieltag steht dem Tabellenführer FSV Schwenningen mit dem Heimspiel gegen den TV Wehingen eine lösbare Aufgabe ins Haus. Sein schärfster Verfolger SV Renquishausen ist spielfrei. Das ist die Chance für den SV Tuningen: Mit einem Sieg beim FC Frittlingen wäre das Witzig-Team wieder auf Rang zwei.

SC 04 Tuttlingen II – SG Fridingen/Mühlheim II (So., 12.30 Uhr/Vorrunde 1:3). Das Lokalderby sieht zwei eher gleichstarke Mannschaften. Eine Punkteteilung würde nicht überraschen.

SpVgg Trossingen II – SV Wurmlingen (1:2). In Trossingen hängen die Punkte für die Gastmannschaften immer hoch. Die auf eigenem Platz noch ungeschlagene Heimelf will Revanche für die knappe Niederlage in der Vorrunde – und die könnte gelingen.

FC Frittlingen – SV Tuningen (So., 14.30 Uhr/3:6). Der Gast aus Tuningen kann mit einem Sieg in Frittlingen auf den zweiten Platz vorrücken. Die Gastgeber haben bisher daheim nur einmal verloren. Ob dem SV Tuningen ein Sieg gelingt, ist fraglich.

VfL Nendingen – Fatihspor Spaichingen (5:0). Der hohe Auswärtssieg des VfL Nendingen in Spaichingen war einer von bisher zwei Erfolgen. Ob der VfL auf dem Häldele nochmals einen Sieg landen kann, muss man derzeit in Frage stellen.

SV Kolbingen – FSV Denkingen (2:2). Mit dem FSV Denkingen kommt ein Team nach Kolbingen, das zuletzt in Nendingen gewonnen hat. Der SVK musste daheim mit einer Punkteteilung zufrieden sein. Ein erneutes Unentschieden würde vielleicht beide zufrieden stellen.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Egesheim (3:1). Nach der 0:3-Niederlage gegen Renquishausen will der SVSO am Sonntag mit einem Heimsieg Wiedergutmachung betreiben. Die Egesheimer holten auswärts bisher erst einen Punkt (2:2 bei Fatihspor Spaichingen).

FSV Schwenningen – TV Wehingen (5:2). Alles andere als ein Sieg des Tabellenführers daheim wäre eine Überraschung. Die FSV wird als Sieger erwartet, der auswärts noch sieglose TV Wehingen ist Außenseiter im Mooswäldle.