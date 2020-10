VfL Nendingen legt auch gegen die SpVgg nach

Der VfL Nendingen hat nach dem Sieg unter der Woche in Spaichingen nachgelegt und besiegte den Tabellenzweiten der Kreisliga B 2, die SpVgg Aldingen, mit 2:0.

VfL Nendingen – SpVgg Aldingen 2:0 (1:0). Die Aldinger gingen schon stark ersatzgeschwächt in die Partie. Während der ersten Halbzeit verletzte sich ein weiterer Spieler sowie Spielertrainer Hannes Friedrich am Knie. „Ich hoffe, dass ich nicht länger ausfalle“, so Friedrich. Und so waren die Gäste frühzeitig zu Umstellungen gezwungen. Nendingen spielte in dieser Phase klug, meistens mit weiten Bällen auf ihre großgewachsenen Stürmer. So resultierte auch das 1:0 durch Maxim Mamulat nach rund einer halben Stunde.

Nach der Pause versuchten die Gäste in der Offensive druckvoller zu agieren, erspielten sich auch die eine oder andere Torchance, aber Nendingen stand aufmerksam in der Defensive. Nach rund einer Stunde wurde die Partie immer hektischer, Aldingen drängte auf den Ausgleich und der Schiedsrichter fällte nach Ansicht von Hannes Friedrich einige merkwürdige Entscheidungen gegen die Spielvereinigung. In diese hektische Phase hinein erhielt Samet Tirit wegen wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte auf Seiten der Gäste. Nendingen spielte weiter nach vorne und machte mit dem 2:0 durch Bohzailbail Seng (85.) alles klar. Für die Gäste gab es kurz vor Schluss noch eine weitere Ampelkarte. „Der Schiedsrichter hat in der zweiten Halbzeit komplett seine Linie verloren und viele Aktionen gegen uns gepfiffen. So kam immer mehr Unruhe ins Spiel, und wir waren am Ende die Leidtragenden“, stellte Hannes Friedrich fest. „In meinen Augen war es ein verdienter Sieg von uns, weil wir über neunzig Minuten die bessere Mannschaft waren. Die Hektik gegen Ende des Spieles wurde auch von den Aldingern entfacht“, stellte Armin Senger, sportlicher Leiter der Nendingen fest. - Tore: 1:0 Maxim Mamulat (30.), 2:0 Bohzailbail Seng (85.). - Besondere Vorkommnisse: zwei gelb-rote Karten gegen Aldingen (75. und 90.). - Zuschauer: 160.

Die weiteren Partien:

SGM Fridingen/Mühlheim III – FSV Denkingen II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Adrian Müller (60.), 2:0 Michael Butsch (84.).

VfR Wilflingen – SGM Gosheim/Wehingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Tobias Haaga (84.).

FC Weigheim – SV Wurmlingen II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Dolch (33.), 0:2 Florian Moser (53.), 1:2 und 2:2 beide Ujup Ujupay (55. und 72.).

SV Spaichingen – SV Egesheim 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Justin Wibiral (7.), 2:0 Jannik Niemann (18.), 2:1 Marco Stier (39.).

Türkgücü Tuttlingen – SV Deilingen-Delkhofen 1:8 (0:4). Tore: 0:1 und 0:2 beide Ahmet Arslan (4., Elfmeter und 29.), 0:3 Julian Lier (41.), 0:4 Thomas Hermle (45., Elfmeter), 0:5 Julian Lier (52.), 0:6 Ahmet Arslan (55., Elfmeter), 0:7 Tobias Staiger (75.), 0:8 Simon Reiner (80.), 1:8 Lamin Bojang (82.).