VfL Nendingen investiert in Sportplatz

Der VfL Nendingen will dieses Jahr den oberen Sportplatz auf dem Sportgelände Häldele sanieren und sieht dafür Eigenmittel in Höhe von maximal 15 000 Euro vor. Das gab der Verein bei der Hauptversammlung am Freitag im Vereinsheim bekannt.

Mit der Stadt und der Ortsverwaltung bestehe Einvernehmen und es sei auch eine gemeinsame Ortsbegehung gemacht worden, sagte Vorstandsprecher Gerald Burandt. Baubeginn sei im Herbst. Außerdem würden Schritt um Schritt Sanierungsmaßnahmen im Sportheim erfolgen. Begonnen werde mit den Sanitäranlagen, Duschen und den Umkleideräumen.

Aktuell 535 Mitglieder

535 Mitglieder sind im VfL eingeschrieben, so Gerald Burandt im Jahresrückblick, der mit Details von Protokollführer Leon Redle, von Armin Senger (Vorstand Fußball), Denis Braun (Vorstand Skisport), Jugendleiter Michael Knoche und AH-Abteilungsleiter Michael Streng ergänzt wurde.

Der Verein betreut 120 Kinder und Jugendliche mit 15 Trainern. Die A-B-C-Jugendlichen spielen erfolgreich in der JFV Oberes Donautal. Das erstmals ausgerichtete Bobbycar-Event fand großen Zuspruch und wird daher in diesem Jahr erneut veranstaltet. In der Skiabteilung wurden mehrere Kurse mit jeweils über hundert Kindern, ein Langlaufkurs und Skiausfahrten angeboten.

Die Versammlung bestätigte einstimmig die turnusmäßig zur Wahl anstehenden Amtsträger. Dies sind die Vorstände Gerald Burandt, Armin Senger und Denis Braun, Jugendleiter Michael Knoche sowie die Beiräte Daniel Milkau und Oliver Bisser. Neuer Schriftführer ist Robin Redle und neue Ausschussmitglieder sind Alex Braun und Daniel Morales. Ein Nachfolger für Michael Strenger von der AH-Fußballabteilung konnte nicht gefunden werden. Markus Braun und Manuel Metzger wurden als Kassenprüfer wiedergewählt. Bestätigt wurden die Wahlen in der Abteilung Skisport.