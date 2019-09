VfL Nendingen hofft in Spaichingen auf die ersten Punkte

In der Fußball-Kreisliga B 2 hat die SG Dürbheim/Mahlstetten die Tabellenspitze übernommen und will sie am Sonntag daheim gegen die SG Gosheim/Wehingen auch verteidigen. Der auf Platz zwei zurückgefallene SV Egesheim hat am Sonntag gegen den FC Weigheim Heimvorteil und will ihn besser nutzen, als am vergangenen Sonntag. Interessante und enge Begegnungen werden auch in Wilflingen und Spaichingen erwartet.

SV Wurmlingen II – SG Fridingen II/Mühlheim III (So., 13 Uhr). Beide kennen sich aus der Relegation noch. Bis jetzt sind beide noch ohne einen Sieg. Ob die Wurmlinger Reserve den Heimvorteil nutzen kann?

SG Dürbheim/Mahlstetten – SG Gosheim/Wehingen II (So. 15 Uhr). Wenn die Gastgeber an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können, dürfte dem Heimsieg in Mahlstetten wenig entgegengesetzt werden können.

Türkgücü Tuttlingen – SV Böttingen. Beide haben bisher noch wenig Konstanz gezeigt. Für Türkgücü spricht zwar der Heimvorteil, aber Punkte garantiert der Heimvorteil noch nicht.

SV Deilingen – FSV Schwenningen II. Die beiden Teams sind mit jeweils acht Punkten Tabellennachbarn. Sie dürften auch etwa gleichstark sein. Für beide wäre das dritte Remis durchaus denkbar.

VfR Wilflingen – SpVgg Aldingen. Auch hier stehen sich zwei Tabellennachbarn mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen gegenüber. Der Sieger der Begegnung kommt ins Mittelfeld. Der Verlierer bleibt im unteren Drittel.

SV Egesheim – FC Weigheim. Die jüngste Heimniederlage der Egesheimer sollte am Sonntag mit einem Heimerfolg wieder ausgeglichen werden. Dann können die Gastgeber auch in der Tabelle vorne mitreden.

SV Spaichingen – VfL Nendingen. Beide Teams sind noch nicht in der richtigen Spur. Vor allem der Absteiger VfL Nendingen tut sich schwer. In Spaichingen ist dem VfL kaum ein Sieg zuzutrauen. Die Gastgeber haben in dieser Saison daheim noch kein Gegentor hinnehmen müssen.