VfL Nendingen erwartet SV Tuningen zum Topspiel

Mit fünf Begegnungen am Mittwoch setzt die Fußball-Kreisliga A 2 den zweiten Spieltag fort. Es stehen einige interessante Paarungen auf dem Spielplan, die für ein neues Tabellenbild sorgen könnten. Der zum Auftakt spielfreie SV Renquishausen erwartet Aufsteiger SV Egesheim und im Lokalderby in Seitingen-Oberflacht stehen sich der SVSO und der SV Wurmlingen gegenüber. Der Spielbeginn am Mittwoch ist einheitlich um 18.30 Uhr.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Wurmlingen. Die Gastgeber haben bei Neuling Egesheim 3:1 gewonnen und wollen nun auch daheim punkten. Ein Unentschieden scheint nicht ausgeschlossen.

SV Kolbingen – FV Fatihspor Spaichingen. Der Bezirksliga-Absteiger aus der Primstadt muss aufpassen, dass er in Kolbingen nicht die zweite Klatsche bekommt. Fatihspor verlor zum Auftakt 0:5 gegen den VfL Nendingen und würde dann gleich ins Hintertreffen geraten.

VfL Nendingen – SV Tuningen. Auf dem Häldele treffen zwei Gewinner des ersten Spieltags aufeinander. Für den VfL spricht der Heimvorteil, der in dieser Partie vielleicht entscheidend sein könnte.

FC Frittlingen – TV Wehingen. Beide Teams sind nach dem ersten Spieltag noch ohne Zähler. Für Frittlingen spricht der Heimvorteil.

SV Renquishausen – SV Egesheim. Aufsteiger Egesheim muss sich in Renquishausen steigern, wenn er nicht mit zwei Niederlagen starten will. Daheim gilt der SVR als recht stark.