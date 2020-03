Der VfL Nendingen wird 2020 in seinem Vereinsheim den Sanitärbereich mit Umkleideräume, Duschen und Toiletten sanieren. „Wir rechnen für dieses Vorhaben mit Kosten von rund 80 000 Euro“, sagte Vorstandsvorsitzender Gerald Burandt am Freitag bei der Jahreshauptversammlung. Anträge auf Zuschüsse vom WLSB und der Stadt seien gestellt Die Sanierung des oberen Sportplatzes im letzten Jahr sei bestens abgelaufen und man habe sich darüber sehr gefreut. Leider habe ein bislang unbekannter „Chaot“ die neue Rasenfläche mutwillig zerstört (wir berichteten), so dass der Platz noch einige Zeit für den Sportbetreib nicht zur Verfügung stehe. Deshalb würden bis zur Schadensbehebung Fußballspiele auch auf den Sportanlagen im Umläufle ausgetragen.

Im Jahresrückblick berichtete Burandt von den Aktivitäten und Veranstaltungen die dank dem Engagement der Mitglieder erfolgreich waren. So hätten die Aktiven das Sportheim mit einem schönen Außenanstrich versehen, die Bewirtung des Vereinsheimes habe wieder geklappt und Veranstaltungen wie das Sportwochenende, das Bobby-Car-Event mit 70 Teilnehmern, das Oktoberfest und das Hallen-Straßenturnier hätten beste Resonanzen erfahren.

Der VfL habe derzeit 536 Mitglieder so Burandt, dessen Rückblick mit Details durch Schriftführer Robin Redle, Armin Senger (Vorstand Fußball), Denis Braun (Vorstand Skisport) und Jugendleiter Michael Knoche ergänzt wurde. Leider sei die Zahl der Jugendlichen von 120 im Vorjahr auf derzeit 90 gesunken. Mit dem Nachwuchs spiele man im Jugendfußballverein Oberes Donautal. Nur dadurch sei es möglich den Fußballnachwuchs beim VfL zu erhalten.

Von der Skiabteilung berichtete Denis Braun, dass im Winter 2018/19 über hundert Kinder an den Skikursen teilgenommen haben und es heuer mangels Schnee leider schlecht aussehe. Kassier Stefan Seidl berichtete von zufriedenstellenden Finanzen und Michael Würthner von einem gut verlaufenen Wirtschaftsbetrieb. Nach der Entlastung die von Ortsvorsteher Franz Schilling durchgeführt wurde folgten turnusmäßige Wahlen mit folgenden Ergebnissen:

Kassier Stefan Seidl, Wirtschaftsteam Michael Saile, Alex Braun und Manfred Braun, zweiter Jugendleiter Daniel Morales, Kassenprüfer Markus Braun und Michael Würthner, Ausschuss: Philipp Senger, Tobias Seifried, Dirk Jakobi, Markus Mielke und Lukas Kalmpbach. Außerdem wurden die Wahlen in der Skiabteilung einstimmig bestätigt.

Jugendleiter Daniel Morales stellte eine Konzeption für eine mögliche zukünftige Jugendarbeit im Zusammenhang mit dem Jugendfußball Oberes Donautal vor. Schon jetzt sei eine sehr erfolgreiche Kooperation im A-und B-Jugendbereich zu erkennen. Nach einer Diskussion ergaben sich noch einige grundsätzliche und auch rechtliche Fragen die noch geklärt werden müssen. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll dann das Thema weiter beraten und entschieden werden.

Mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet wurden: für 50 Jahre Mitgliedschaft Dieter Schwarz, für 40 Jahre Berto Cianelli Paul Blocher, Annemarie Sameith, Ramon Hiller, Patrick Rettenmaier, Jürgen Blocher, Michael Wax, Theo Schwarz und Eugen Amann.