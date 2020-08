VfL Mühlheim will in die dritte Runde

Im württembergischen Fußballverband (WFV) steht am Wochenende die zweite Runde des Verbandspokals in der Gruppe 3 an. Alle acht Paarungen werden am Samstag, 15. August, ausgetragen.

Für die beiden verbliebenen Teams aus dem Bezirk Schwarzwald stehen Auswärtsaufgaben an. Landesligist VfL Mühlheim muss zum Klassenkameraden SV Nehren reisen, Landesligist VfB Bösingen ist Gast beim SC 04 Tuttlingen-Bezwinger SV Deckenpfronn. Highlight der zweiten Runde ist aber die Pokalbegegnung zwischen dem Verbandsliga-Aufsteiger FC Holzhausen und dem Regionalligisten TSG Balingen.

SV Nehren – VfL Mühlheim (Sa., 15.30 Uhr). Die beiden Landesligisten haben die erste Verbandspokalrunde mit deutlichen Pokalsiegen überstanden. Gastgeber SV Nehren ist beim 5:1-Erfolg beim Landesliga-Aufsteiger GSV Maichingen den Erwartungen seiner Fans gerecht geworden. Auch der VfL Mühlheim hat im Verbandspokal beim 5:0 gegen die SpVgg Holzgerlingen überzeugt. Wenn nun die Gäste aus dem Donautal am Samstag ihre zuletzt gezeigte Leistung wiederholen können, sollte man aus Nehren nicht mit leeren Händen heimreisen müssen. In Maichingen steuerte Nehrens Torjäger Marvin Hamm drei der fünf Tore bei. Auf ihn dürfte die Mühlheimer Abwehr ein besonderes Augenmerk legen. Der VfL-Torjäger Andreas Leibinger machte es sogar besser: Er steuerte beim 5:0 gleich vier Treffer bei.

SV Deckenpfronn – VfB Bösingen (Sa., 15.30 Uhr). Der VfB Bösingen hat mit Ach und Krach die zweite Verbandspokalrunde durch zwei Tore von Marius Beiter (eines davon in der Verlängerung) bei der SG Empfingen erreicht. Der samstägliche Gastgeber SV Deckenpfronn hat in der ersten Runde den SC 04 Tuttlingen mit einem 5:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Da muss die Bösinger Elf nun höllisch aufpassen und eine gute Leistung zeigen, wenn man in Deckenpfronn nicht den Kürzeren ziehen will.