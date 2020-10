VfL Mühlheim gewinnt 1:0 in Zimmern

Coronabedingt fiel das Programm in der Fußball-Landesliga für die Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen deutlich knapper aus. Die Partie zwischen der SpVgg Trossingen und dem SC 04 Tuttlingen wurde kurzfristig abgesagt. Der VfL Mühlheim schaffte es, die Niederlagenserie gegen den SV Zimmern zu beenden.

SV Zimmern – VfL Mühlheim 0:1 (0:1). Nach sechs knappen Niederlagen ist es den Gästen aus dem Donautal gelungen, den Bezirkskonkurrent SV Zimmern zu besiegen. Der „goldene Treffer“ zum 1:0- Endstand fiel bereits nach fünf Minuten durch Maximilian Bell.

Der VfL fand blendend in die Partie. Der starke Max Drössel setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, seinen Rückpass von der Grundlinie verwertete Bell zur frühen Führung. Danach ließen die Gäste den Ball gut durch die eigenen Reihen zirkulieren. Zimmern fand in der ersten Halbzeit nie ins Spiel.

Die Mühlheimer selbst hatten einige Chancen, den Vorsprung auszubauen. Nach einer Ecke köpfte Bell aus kurzer Entfernung auf das Tor, SVZ-Torhüter Chris Fast konnte abwehren. Für einige Beobachter, die hinter dem Tor standen, schien der Ball die Linie überschritten zu haben. Schiedsrichter Nicolas Strauß ließ aber weiter spielen. Bell lief anschließend zweimal alleine auf den gegnerischen Kasten zu, zweimal war SVZ-Torhüter Chris Fast (25., 34.) zur Stelle. Kurz vor der Pause wurde ein Schuss von Jonas Kirchner noch abgeblockt.

In der zweiten Halbzeit war Zimmern deutlich aktiver, konnte sich Mittelfeld auch einmal durchzusetzen. Trotz optischer Überlegenheit fehlte den Gastgebern im Abschluss aber die Ruhe und Übersicht. Oft wurde ein Querpass zu viel gespielt anstatt konsequent den Abschluss zu suchen. Die zwei gefährlichsten Offensivaktionen des SVZ hatte Jannik Thieringer. Zunächst traf er den Ball aus acht Metern nicht richtig. Dann setzte er das Spielgerät knapp vorbei. Dazwischen setzte Mühlheims Drössel einen Schuss an die Querlatte.

„In der ersten Halbzeit war Mühlheim klar die bessere Mannschaft. Sie hätten bei ihren Chancen eigentlich höher führen müssen. Unser Torhüter Chris Fast hat uns im Spiel gehalten. Nach der Pause haben wir die Zweikämpfe besser angenommen und hatten mehr vom Spiel. In der Offensive haben wir zu kompliziert gespielt. Trotzdem war die Leistung nach der Pause in Ordnung“, sagte Zimmerns Trainer Gunter Welzer. Sein Gegenüber Maik Schutzbach meinte: „Wir sind froh über den Sieg. Mit der frühen Führung sind wir gut ins Spiel gekommen, hätten zur Pause deutlicher führen müssen. Der Kopfball von Maximilian Bell schien hinter der Linie zu sein. Es war für den Schiedsrichter aber schwer zu erkennen. Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere Konter nicht sauber zu Ende gespielt.“

SV Zimmern: Fast, Schrankenmüller, Vogel (56. Tamer), Kücking, Grenz, Barroi, Daniel Thieringer, Noack (69. Szymanski), Bürkle (84. Natschke), Bozkurt, Jannik Thieringer.

VfL Mühlheim: Bacher, Lurz, Kupferschmid (64. Komforth), Waizenegger, Gleich, Mauch (58. Schmid), Schutzbach (41. Leibinger), Bippus, Drössel, Bell, Kirchner. – Schiedsrichter: Nicolas Strauß. – Tor: 0:1 Maximilian Bell (5.). – Zuschauer: 300.

SpVgg Trossingen – SC 04 Tuttlingen abgesagt. Das für Samstag angesetzte Derby in Trossingen fand nicht statt. „Ausschlaggebend war, dass einer im Umfeld der Mannschaft mit Corona-Symptomen seit Mittwoch flachliegt. Daher haben wir uns entschieden, mit dem Fußballverband Kontakt aufzunehmen“, informiert der Trossinger Sportvorstand Markus Stegmann. Am Dienstag habe die Mannschaft trainiert. Um kein Risiko einzugehen, wolle man abwarten, wie der am Montag stattfindende Test abläuft.