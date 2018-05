VfL Mühlheim steht dicht vor dem Titel

Die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald biegt in die Zielgerade der Saison 2017/18 ein. Der 26. Spieltag kann in mancherlei Hinsicht erste Entscheidungen bringen. So kann der VfL Mühlheim, die Punkte aus dem Spiel gegen die SG Aichhalden/Rötenberg (die SG trat nicht an) sind den Donaustädtern mittlerweile zuerkannt worden, mit einem Sieg in Bochingen vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Wiederaufstieg in die Landesliga, Staffel 3, feiern. Noch nicht gefunden sind die Relegationsteilnehmer nach oben und nach unten und der dritte Absteiger. Darum dürfte es einige spannende Spiele geben.

FV 08 Rottweil – SpVgg Trossingen (Sa., 15 Uhr/Vorrunde 2:2). Die Rottweiler müssen einen Heimsieg einfahren, wenn sie um die Vizemeisterschaft mitreden wollen. Trossingen ist immer für eine Überraschung, egal in welcher Form, gut.

SC 04 Tuttlingen – FV Fatihspor Spaichingen (So., 15 Uhr/4:1). Das dürfte für den Tabellenzweiten im Donaustadion eine leichte Hausaufgabe werden. Die Frage wird sein: Gibt es für Fatihspor wieder eine zweistellige Klatsche?

SpVgg 08 Schramberg – SV Villingendorf (1:0). Beide Mannschaften waren zuletzt unter den Verlierern zu finden. Für die Spielvereinigung spricht der Heimvorteil. Der Vorrundensieg sollte wiederholt werden können.

SV Zimmern II – SG Böhringen/Dietingen (4:3). Für beide Teams werden hier wichtige Punkte weg vom Relegationsplatz vergeben. Wenn die Zimmerner den Vorrundensieg wiederholen können, lassen sie die SG hinter sich.

BSV 07 Schwenningen – SG Aichhalden/Rötenberg (0:0). Wenn man davon ausgeht, dass die SG am Sonntag wieder eine spielfähige Mannschaft stellen kann, wird der Gast in Schwenningen wenig ausrichten können. Der BSV ist im Gustav-Strohm-Stadion klarer Favorit.

SV Gosheim – SC Wellendingen (3:2). Das Spiel in Gosheim hat Lokalkampf-Charakter. Da unterm Lemberg die Punkte für Gastmannschaften hoch hängen, ist eher mit einem Gastgebersieg als umgekehrt zu rechnen.

SpVgg Bochingen – VfL Mühlheim (1:7). Der angehende Meister wird sich auf dem kleinen Bochinger Platz keine Blöße geben wollen. Hier dürfte es für die Gastgeber nichts zu erben geben.