VfL Mühlheim spielt in Möhringen gegen Gutmadingen

Trotz der teillweise widrigen Wetter- und Platzbedingungen bereiten sich die Fußballvereine auf die im März beginnende Frühjahrsrunde vor. So stehen am Wochenende viele Testspiele auf dem Programm.

Der Landesligist VfL Mühlheim bestreitet am Samstag sein erstes Spiel in diesem Jahr. Die Mühlheimer treten um 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Möhringen gegen den FC Gutmadingen an. Die Gutmadinger überwintern als Tabellenführer der Bezirksliga Bad. Schwarzwald und sind daher ein echter Prüfstein für die Mannschaft von Trainer Maik Schutzbach. Im ersten Punktspiel in diesem Jahr müssen die Mühlheimer am Fasnetsonntag, 3. März, um 15 Uhr beim SV 03 Tübingen auflaufen. Die Tübinger, die sich am Sonntag um 14 Uhr daheim in ein Testspiel dem SV Hirrlingen gegenüberstehen, lehnten nach VfL-Angaben eine Verlegung ab.

Der südbadische Landesligist SV Geisingen hat es am Samstag um 14.30 Uhr auswärts mit dem FV 08 Rottweil zu tun (siehe auch vorherige Sportseite). Gleich zweimal ist der SC 04 Tuttlingen im Einsatz. Der Bezirksliga-Zweite spielt am Samstag um 15 Uhr beim südbadischen Landesligisten VfR Stockach und am Sonntag um 14.30 Uhr beim württembergischen Landesligisten FV 08 Rottweil.

Die SpVgg Trossingen weicht am Samstag um 12 Uhr nach Seitingen-Oberflacht aus und trifft dort auf den Zollern-Bezirksligisten SV Heinstetten. Der Hattinger SV ist am Samstag um 15 Uhr bei der SG Deißlingen/Lauffen zu Gast. Die Immendinger Bezirksliga-Fußballer messsen sich am Sonntag um 14 Uhr in Radolfzell mit dem dortigen FC Anadolu.

Nachstehend ein Überblick über geplante Fußball-Testspiele.

Samstag

12 Uhr: VfL Mühlheim – FC Gutmadingen (in Möhringen), SpVgg Trossingen – SV Heinstetten (in Seitingen-Oberflacht), FC RW Reichenbach – TSV Nusplingen (in Frommern). - 12.30 Uhr: SG TGA/FV 08 Rottweil – SV Deilingen. - 14 Uhr: SC Gottmadingen-Bietingen – FC 08 Villingen II (Katzental Gottmadingen), SV Zimmern – FC Löffingen, Türk. Schramberg – SpVgg Aldingen. - 14.30 Uhr: FV 08 Rottweil – SV Geisingen. - 15 Uhr: VfR Stockach – SC 04 Tuttlingen, SG Deißlingen/Lauffen – Hattinger SV, VfL Nagold – FC 08 Villingen. - 16 Uhr: FV Möhringen – VfL Nendingen, FC Bad Dürrheim – SV Seedorf, SV Spaichingen – SpVgg Oberndorf (in Seitingen-Oberflacht). - 16.30 Uhr: SC 04 Tuttlingen II – FK Spaichingen.

Sonntag

14 Uhr: FC Anadolu Radolfzell – SV Immendingen (Kunstrasen Mettnaustadion), SV Seitingen-Oberflacht – SV Öfingen, SpVgg Trossingen II – SG Durchhausen/Gunningen. - 14.30 Uhr: FV 08 Rottweil – SC 04 Tuttlingen, TSG Balingen II – SpVgg Bochingen. - 15 Uhr: SpVgg Schramberg – SV Horgen. - 15.30 Uhr: FC Frittlingen – SG Böhringen/Dietingen. - 16.30 Uhr: FC Suebia Rottweil – SV Bubsheim.