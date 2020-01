VfL Mühlheim schlägt den Bezirksligisten SV Bubsheim 5:0

Der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim hat sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde gegen den Bezirksligisten SV Bubsheim 5:0 (0:0) gewonnen. Das Spiel fand bei guten Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz im Tuttlinger Sportgelände Umläufle statt.

Die Heuberger hatten nur zwei Auswechselspieler mitgebracht und taten sich recht schwer. Der VfL Mühlheim kam wesentlich besser ins Spiel und bestimmte das Geschehen auf dem Platz. Durch einen Flüchtigkeitsfehler in der Mühlheimer Abwehr hatte Bubsheim in der fünften Minute eine Möglichkeit. Ansonsten spielte sich das Geschehen in der Bubsheimer Spielhälfte ab. In den ersten 45 Minuten war außer einem Pfostenschuss nach sechs Minuten nichts Zählbares zu verzeichnen. Der Bezirksligist hatte zur Pause das torlose Unentschieden seinem Torhüter Gretz zu verdanken, der immer wieder in der richtigen Torecke stand.

Nach dem Seitenwechsel machte der Landesligist noch mehr Druck und hatte auch Erfolg mit den Toren. Max Drössel eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 in der 55. Minute. Spielertrainer Maik Schutzbach erhöhte kurze Zeit später mit einem raffiniert getretenen Freistoß auf 2:0. Damit war der Bann gebrochen. Das Auswechseln auf Mühlheimer Seite war eine gute Sache, die eingesetzten Nachwuchsspieler fügten sich fast nahtlos in die Mannschaft ein. Zwei herrliche Treffer von VfL-Kapitän Philipp Wolf und zum Abschluss ein Tor von Kai Stelter ergaben den deutlichen VfL-Sieg. Außerdem verhinderte das Aluminium noch drei Mühlheimer Treffer.