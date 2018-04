VfL Mühlheim muss zum BSV Schwenningen reisen

Der 24. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald bringt am Wochenende einige interessante Paarungen mit sich, so vor allem in Tuttlingen das Kreisderby zwischen dem Gastgeber SC 04 Tuttlingen und der SpVgg Trossingen (siehe auch Spiel des Tages). Bereits am heutigen Samstag muss der Tabellenführer beim Landesliga-Absteiger BSV 07 Schwenningen antreten. Mühlheims schärfster Verfolger FV 08 Rottweil gastiert am Sonntag bei Kickers Lauterbach.

BSV 07 Schwenningen – VfL Mühlheim (Sa., 15.30 Uhr/Vorrunde 0:7). Die Gastgeber müssen noch um den Klassenverbleib zittern. In der Vorrunde war der BSV erschreckend schwach auf dem Ettenberg. Alles andere als ein Mühlheimer Sieg wäre als überraschend anzusehen.

SpVgg Bochingen – FV Fatihspor Spaichingen (So., 15 Uhr/2:1). Der Aufsteiger Fatihspor hat den Klassenerhalt schon lange abgehakt. In Bochingen droht die nächste Schlappe.

FV Kickers Lauterbach – FV 08 Rottweil (2:3). Die Gastgeber sitzen auf einem Abstiegsplatz. Sie können nur im Falle eines Heimsiegs hoffen. Das dürfte gegen die Rottweiler Spitzenmannschaft kein leichtes Unterfangen sein.

SV Villingendorf – SG Böhringen/Dietingen (3:2). Der Gast kann sich noch nicht in Sicherheit wiegen. Die SG wird sich von der besten Seite zeigen müssen, wenn sie nicht mit leeren Händen aus Villingendorf abreisen will.

SpVgg 08 Schramberg – SG Aichhalden/Rötenberg (0:1). Das Nachbarschaftsduell steht für die Gäste als Tabellenvorletzter unter einem schlechten Stern. Da würde selbst ein Sieg in Schramberg nichts mehr verhindern.

SV Zimmern II – SC Wellendingen (0:6). Der Zimmerner Reserve würde in diesem Heimspiel ein Dreier gut zu Gesichte stehen. Die Niederlage aus der Vorrunde darf keine Wiederholung finden,

SV Gosheim – SG Bösingen II/Beffendorf (1:0). Ein Gosheimer 10:0 wie in Spaichingen wird es gegen die SG wohl nicht geben. Die Punkte bleiben aber eher unterm Lemberg, als dass die SG einen Dreier mitnimmt.