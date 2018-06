VfL Mühlheim gastiert im Spitzenspiel in Rottweil

Der achte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald, der am Samstag mit der Spitzenpartie im Rottweiler Stadion mit der Begegnung zwischen dem FV 08 und dem VfL Mühlheim startet, bringt einige Top-Spiele. So das Kreisderby zwischen dem FC Frittlingen und der SpVgg Trossingen oder der Paarung SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen. Der Spitzenreiter SV Seitingen-Oberflacht gastiert bei der SG Aichhalden/Rötenberg.

FV 08 Rottweil – VfL Mühlheim (Sa., 15.30 Uhr). Die Mannschaften kennen sich noch aus früheren Landesliga-Zeiten. Jetzt sind jedoch andere Zeiten angesagt. Während die Gastgeber zuletzt in Wellendingen drei Punkte geholt haben, musste der VfL mit einem Zähler auf dem Ettenberg zufrieden sein. Dem VfL liegt das Rottweiler Stadion nicht unbedingt. Eine Punkteteilung wäre sicherlich für den gast bereits ein Erfolg.

VfB Bösingen II – SpVgg 08 Schramberg (So., 13 Uhr/letzte Saison 3:2, 2:1). Beide haben am vergangenen Spieltag jeweils einen Zähler eingefahren. Die Bösinger Landesliga-Reserve gab sich in Mühlheim recht spielstark. Daheim ist den Gastgebern wieder, wie im Vorjahr, ein Dreier zuzutrauen.

SV Wurmlingen – SC Wellendingen (So., 15 Uhr). Für beide Mannschaften eine wichtige Auseinandersetzung. Der Verlierer dieser Partie kann schnell den Anschluss ans Mittelfeld verlieren. Für den SV Wurmlingen spricht der Heimvorteil, der den Gastgebern aber bisher noch nicht viel eingebracht hat.

SV Gosheim – TSV Böhringen (4:2/1:2). Es hat den Anschein, als sei die Euphorie beim TSV Böhringen etwas abgeebbt. In Gosheim dürfte es dem Gast schwer fallen, einen Sieg einzufahren. Da ist eher mit einem Heimerfolg zu rechnen.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf (1:4/1:3). Bochingen hat zuletzt auswärts gewonnen und rechnet sich am Sonntag weitere drei Punkte aus. Man will die Ergebnisse aus der vergangenen Saison auf keinen Fall wiederholen.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen (1:0/1:2). Ein Heimsieg würde die Schnee-Elf erst einmal aus dem Tabellenkeller bringen. Ein Erfolg auf eigenem Platz erwarten zwar die Fans, aber eine leichte Hausaufgabe ist dies jedenfalls nicht. Trossingen gilt als unberechenbar.

SG Aichhalden/Rötenberg – SV Seitingen-Oberflacht. Der Gast ist beim Aufsteiger in Rötenberg gefordert. Dort wird dem SV Seitingen alles abverlangt werden. Ein Remis wird das Minimalziel für den Gast aus der Baar sein.

SV Seedorf – BSV 07 Schwenningen. Hier treffen zwei Spitzenmannschaften aufeinander. Nur wer als Sieger den Platz in Seedorf verlässt, bleibt vorne. Der Heimvorteil spricht für den SV Seedorf. Der BSV hat sich zuletzt stabilisiert und fährt mit guten Erfolgschancen zum Tabellenvierten. (ly)