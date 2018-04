VfL Mühlheim beendet Torflaute mit 6:1-Erfolg gegen SV Villingendorf

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der Tabellenführer VfL Mühlheim mit 6:1 gegen den SV Villingendorf seinen ersten Rückrundensieg gefeiert. Der FV 08 Rottweil festigte mit zwei hohen Siegen – 5:1 gegen den BSV Schwenningen und 5:2 beim SC Wellendingen – den zweiten Platz. Dritter ist der SC 04 Tuttlingen, der nach der 1:3-Niederlage am Samstag gegen den SV Gosheim (siehe Spiel des Tages) am Ostermontag bei der SG Aichhalden/Rötenberg 2:0 gewann. Für den SV Gosheim bedeutete das 2:2 in Bochingen das Ende einer Serie von fünf Siegen in Folge. Die SpVgg Trossingen wies die SG Aichhalden/Rötenberg zwar 4:1 in die Schranken, verlor zwei age später aber bei der SG Bösingen II/Beffendorf 1:2.

VfL Mühlheim – SV Villingendorf 6:1 (4:0). - Tore: 1:0 (30.) Max Drössel, 2:0 (36.) Sören Lurz, 3:0 (41.) Kai Stelter, 4:0 (44.) Stefan Rebholz, 5:0 (50.) Max Drössel 5:1 (71.) Patrick Frey, 6:1 (83.) Maximilian Bell. - Zuschauer: 220. - Schiedsrichterin: Melanie Scheb (Herbertingen). - Rote Karte für Patrick Frey (90./Villingendorf). Mühlheim hatte optische Vorteile, doch die Gäste standen zunächst gut und ließen nur wenig zu. Nachdem Max Drössel (30.) mit dem Führungstreffer die lange anhaltende Torflaute des VfL beendet hatte, geriet der SVV mächtig unter Druck und kassierte innerhalb von 14 Minuten durch Sören Lurz, Kai Stelter und Stefan Rebholz drei weitere Treffer. Somit war die Partie zur Pause beim Stand von 4:0 für den VfL vorzeitig entschieden. Auch im zweiten Durchgang agierte der VfL zunächst druckvoll und erneut Drössel (50.) traf zum 5:0. Auch danach hatte Mühlheim die Spielkontrolle, wenngleich Patrick Frey (71.) mit einem Freistoß das 5:1 erzielen konnte. Der eingewechselte Maximilian Bell machte in der Schlussphase das halbe Dutzend voll.

FV 08 Rottweil – BSV 07 Schwenningen 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 (20.) Kevin Garcia, 2:0 (43.) Sascha Mauch, 3:0 (59.) Johannes Wenzler, 3:1 (68.) Eugen Krylov, 4:1 (82.) Kevin Garcia, 5:1 (89.) Mohammed Eid. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Sinan Aksakal (Schopfloch). Nach einer schönen Ballstafette traf Kevin Garcia (20.) aus 14 Metern zum 1:0. Noch vor der Halbzeit markierte der agile Sascha Mauch das 2:0. Nachdem Johannes Wenzler nach knapp einer Stunde zum 3:0 getroffen hatte, gelang Eugen Krylov (68.) das 3:1. Die Gastgeber verstärkten danach noch einmal ihre Angriffsbemühungen und erneut Garcia (82.) gelang das 4:1. Mit einer sehenswerten Einzelleistung erhöhte Mohammed Eid (89.) auf 5:1.

SpVgg Trossingen – SG Aichhalden/Rötenberg 4:1 (3:1). - Tore: 1:0 (7.) Felix Raith, 1:1 (8.) Rick Bea, 2:1 (14.), 3:1 (40.) Emanuel Alexi, 4:1 (54.) David Renz. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Kalliupis Chrisowalandis (Rottenburg). Die Gäste hielten gut dagegen, so dass sich Trossingen mächtig ins Zeug legen musste, um am Ende die Oberhand zu behalten. Den Führungstreffer von Felix Raith glichen die Gäste postwendend durch Rick Bea aus. Nach dem 2:1 durch Alexi (14.) musste ein Gästeakteur wenig später wegen einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach 40 Minuten entschied der Schiedsrichter zunächst auf Abstoß, doch ein SG-Akteur wies den Schiri darauf hin, dass ein Eckball die richtige Entscheidung sei. Danach gab es Eckball für die Gastgeber, in deren Folge Alexi zum 3:1 traf. Nach der Pause verhinderte SpVgg-Torhüter Losardo den Anschlusstreffer und zwei Minuten später erhöhte David Renz auf 4:1, womit die Vorentscheidung gefallen war.

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg 08 Schramberg 0:1 (0:0). - Tore: 0:1 (51.) Kevin Haxha. - Zuschauer: 110. - Schiedsrichter: Patrick Stephany (Sindelfingen). Die Gastgeber waren über 90 Minuten überlegen und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Doch der überragende Gästetorhüter Marcel Kehrer, der in der 77. Minute auch einen Elfmeter von Thomas Eger abwehrte, rettete Schramberg den Sieg. Kevin Haxha traf sehenswert ins Tordreieck.

FV Kickers Lauterbach – SpVgg Bochingen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 (10.) Dennis Rothkranz (Elfmeter), 1:1 (14.) Ugur Akbaba (Elfmeter), 2:1 (66.) Dennis Rothkranz. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Armin Niedermaier (Königsfeld). - Gelbrote Karte für Patrick Mühlbauer (81./Bochingen). Die Gastgeber waren das engagiertere Team und landeten einen verdienten Erfolg.

SC Wellendingen – SG Böhringen/Dietingen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 (16.) Alexander Török, 2:0 (37.) Patrick Schneider, 2:1 (45.+4) Michael Merkt, 2:2 (54.) Volker Schneider. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Thomas Fuchs (Röthenbach/Allgäu). - Rote Karte für Jan-Kevin Sieber (28./Böhringen). In einem von beiden Teams intensiv geführten Spiel, sahen die Platzherren nach der 2:0-Führung und in Überzahl, Gästeakteur Sieber (28.) hatte wegen einer Notbremse die rote Karte erhalten, schon wie der Sieger aus. Doch die SG kämpfte und schaffte noch das verdiente 2:2.

SC Wellendingen – FV 08 Rottweil 2:5 (1:1). - Tore: 0:1 (15.) Aaron Seßler, 1:1 (45.) Marius Seemann, 1:2 (46.) Simon Kläger, 1:3 (48.) Kevin Garcia, 2:3 (55.) Marius Seemann, 2:4 (59.) Marius Otte, 2:5 (65.) Johannes Wenzler. - Zuschauer: 200. - Schiedsrichter: Klaus Bösch (Eriskirch). Bereits in der Anfangsphase nahmen die Gäste das Heft in die Hand und erzielten durch Aaron Seßler (15.) den Führungstreffer. Die Gastgeber hielten in der Folgezeit gut dagegen und erzielten durch einen Kopfball von Marius Seemann kurz vor dem Seitenwechsel das 1:1. Auch danach erwischten die Gäste den besseren Start und Simon Kläger sowie Kevin Garcia brachten die Fischer-Elf innerhalb von drei Minuten mit 3:1 in Front. Erneut Seemann (55.) gelang per Kopf der Anschlusstreffer, doch die Gäste blieben davon unbeeindruckt und waren gefährlich. Die Folge war zunächst das 4:2 durch Marius Otte (59.), dem Johannes Wenzler sechs Minuten später das 5:2 folgen ließ.

SG Aichhalden/Rötenberg – SC 04 Tuttlingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 (41.), 0:2 (65.) beide Robin Petrowski. - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Jonas Toranzo (Hechingen). Trotz mehrfachem Ersatz zeigten die Gastgeber eine ordentliche Vorstellung, verpassten aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung einen Punktgewinn. Nachdem Florin Tirca (20.) für den SC einen Elfmeter vergeben hatte, erzielte Robin Petrowski die Gästeführung. Auch nach der Pause hielt der Tabellenvorletzte gut mit, musste aber durch Petrowski (65.) das 0:2 hinnehmen. Danach verwalteten die Gäste den Vorsprung und konnten sich über den siebten Auswärtssieg in dieser Saison freuen.

SpVgg Bochingen – SV Gosheim 2:2 (2:0). - Tore: 1:0 (39./Elfmeter), 2:0 (45.+2) beide Ugur Akbaba, 2:1 (60.) Dominik Klemm, 2:2 (86.) Andreas Leibinger. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Andreas Rudoll (Onstmettingen). In Hälfte eins waren die Gastgeber präsenter und führten durch zwei Treffer von Co-Spielertrainer Ugur Akbaba verdient mit 2:0. Nach der Pause verschoben sich die Kräfteverhältnisse zugunsten der Gäste, die nun auch mehr Zweikämpfe gewannen. Mit einem Volley-Schuss von der Strafraumgrenze gelang Dominik Klemm nach einer Stunde der Anschlusstreffer. Danach verstärkte Gosheim seine Angriffsbemühungen weiter und nach einem schnell vorgetragenen Angriff gelang Andreas Leibinger kurz vor Spielende das letztendlich leistungsgerechte 2:2.

SG Bösingen II/Beffendorf – SpVgg Trossingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 (9.) Emanuel Alexi, 1:1 (62.) Jonathan Lehmann, 2:1 (87.) Benedikt Jochem. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Ruben Zeitler (Betzingen). Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit Vorteile, standen aber am Ende ohne Punkte da. Nach dem David Renz (8.) einen Elfmeter vergeben hatte, erzielte Emanuel Alexi eine Zeigerumdrehung später das 0:1. Danach verpassten es die Gäste, die Führung aufgrund guter Möglichkeiten weiter auszubauen. Nach der Pause hielten die Gastgeber besser dagegen und Jonathan Lehmann (62.) gelang das 1:1. Nachdem Felix Raith zwei gute Möglichkeiten vergeben hatte, rächte sich dies kurz vor Spielende, als Benedikt Jochem aus 20 Metern zum 2:1 traf.