VfK Schifferstadt will 13:11-Vorsprung verteidigen

In Schifferstadt findet am Freitag der Final-Rückkampf der Deutschen Ringerliga (DRL) statt. Der einheimische VfK empfängt um 20.30 Uhr in der Wilfried-Dietrich-Halle den KSV Ispringen.

Nach dem 13:11-Hinkampfsieg gelten die Schifferstädter, die seit 2005 auf einen nationalen Titelgewinn warten, als leichter Favorit. Bedingt durch den Stilartenwechsel dürfen sich die Ispringer jedoch Hoffnungen machen, den Spieß noch umzudrehen. Denn in der Klasse bis 130 kg fällt bei Schifferstadt mit Iakobi Kajaia ein sicherer Punktesammler weg, da am Freitag in dieser Klasse im Freistil gerungen wird. Dort gelten die Ispringer Georgii Ketoev oder Robert Baran als Favorit.

In der untersten Gewichtsklasse bis 59 kg (griechisch-römisch) werden die Ispringer vermutlich den Ex-Nendinger Roman Amoyan auf die Matte schicken, von dem ebenfalls ein Sieg erwartet werden kann. In diesen beiden Klassen hatten die Schifferstädter vor einer Woche mit 6:0-Punkten die Nase vorne.

Mit Spannung wird erwartet, wen der VfK Schifferstadt in der Klasse bis 75 kg im Freistil aufbieten wird. Im Hinkampf wurde der Ukrainer Vasyl Mikhailov aufgeboten, der den starken Israil Kasumov auf der Matte sogar mit 10:9-Wertungspunkten besiegte. Allerdings lag für Mikhailov keine Genehmigung durch die DRL vor, sodass der Kampf mit 4:0 für Kasumov und Ispringen gewertet wurde. In der Hinterhand haben die Schifferstädter Frank Chamizo. Der Italiener hat in dieser Saison zwar noch keinen Kampf bestritten, galt aber in den früheren Bundesliga-Jahren als absoluter Spitzenringer in der Klasse bis 66 kg. Chamizo steht auf der Meldeliste des VfK und wäre somit startberechtigt.

DRL-Geschäftsführer Markus Scheu freut sich auf den Rückkampf: „Die Athleten versprechen Weltklasse-Ringsport. Ungeachtet der Sperren durch den Ringer-Weltverband UWW haben alle Ringer die Zusage gegeben, auch beim Rückkampf bereit zu sein.“

In der ehemaligen Ringer-Hochburg Schifferstadt sehnt man sich wieder nach einer Meisterschaft. Zusammen mit ASV Heros Dortmund führen die Schifferstädter die Rangfolge an deutschen Meisterschaften mit jeweils zehn errungenen Titeln an. Es wird mit einer ausverkauften Wilfried-Dietrich-Halle gerechnet, die rund 2000 Zuschauer fasst.