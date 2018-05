VfK Schifferstadt gewinnt Final-Hinkampf beim KSV Ispringen 13:11

Der VfK Schifferstadt hat den Final-Hinkampf der Deutschen Ringerliga gewonnen. Die Pfälzer gewannen vor rund 1200 Zuschauern in der Bertha-Benz-Halle in Pforzheim beim KSV Ispringen 13:11. Der Rückkampf findet am Freitag, 9. Februar, um 20.30 Uhr in der Schifferstädter Wilfried Dietrich-Halle statt.

Für Störfeuer sorgte vor dem Kampf der Weltverband United World Wrestling (UWW) der über die jeweiligen nationalen Verbände alle Ringer sperrte, die nach dem 20. Dezember 2017 in der Deutschen Ringerliga zum Einsatz gekommen sind.

Trotz dieser UWW-Sperre traten beide Mannschaften mit einer kompletten Staffel an. Da der vom VfK Schifferstadt aufgebotene Vasyl Mikhailov (75 kg, F) jedoch zu spät nachgemeldet worden war, wurde dessen Sieg von 10:9-Wertungspunkten gegen Israil Kasumov in eine 0:4-Niederlage umgewandelt.

Auf Ispringer Seite musste sich im Auftaktkampf der ehemalige Nendinger Anatolii Buruian (59 kg, F) gegen Lasha Talakhadze, den er in dieser Saison zuvor zweimal besiegt hatte, überraschend 0:2 geschlagen geben. Schifferstadt legte nach und führte nach drei Kämpfen 8:0, zur Pause lagen die von einem großen Ahang unterstützten Pfälzer 8:4 vorne.

Im ersten Kampf nach der Pause brachte Ardo Arusaar (98 kg, G) Ispringen auf 6:8 heran, als der Georgi Melia die erste Niederlage in der Saison zufügte. Die Vorentscheidung fiel in der Klasse bis 86 kg Freistil. Der Ispringer Davit Tlashadze musste in diese Klasse aufrücken, war dort aber Patryk Dublinovski klar unterlegen und musste sich vorzeitig nach 5.45 Minuten 0:4 geschlagen geben.

Im letzten Kampf des Abends kam der Ex-Nendinger Neven Zugaj auf Ispringer Seite gegen Zurabi Daunashvili zu einem knappen 1:0-Erfolg (3.1-Wertungspunkte) und sorgte so aus Ispringer Sicht für den 11:13-Endstand.

Der Kampfverlauf

Ispringen zuerst genannt: 59 kg, F: Anatolii Buruian – Lasha Talakhadze 0:2 (PN 6:12). Stand: 0:2. - 130 kg, G: Etienne Wyrich – Iakobi Kajaia 0:4 (UN). Stand: 0:6. - 66 kg, G: Roman Amoyan – Levani Kavjaradze 0:2 (PN 2:7). Stand: 0:8. - 98 kg, F: Yury Belonovsky – Mamuka Kordzaia 2:0 (PS 6:2). Stand: 2:8. - 66 kg, F: Maxim Sacultan – Maxim Perpelita 2:0 (PS 4:1). Stand: 4:8. - 98 kg, G: Ardo Arusaar – Georgi Melia 2:0 (PS 4:1). Stand: 6:8. - 75 kg, G: Igor Besleaga – Manukhar Tskhadaia 0:1 (PN 1:2). Stand: 6:9. - 86 kg, F: Davit Tlashadze – Patryk Dublinovski 0:4 (UN). Stand: 6:13. - 75 kg, F: Israil Kasumov – Vasyl Mikhailov 4:0 (Wertung). Mikhailov, auf der Matte 10:9-Sieger, war zu spät nachgemeldet worden. Stand: 10:13. - 86 kg, G: Neven Zugaj – Zurabi Daunashvili 1:0 (PS 3:1). Endstand: 11:13.