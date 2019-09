Verwaltungsrat ist nun deutlich größer

Einen deutlich größeren Verwaltungsrat hat die Lebenshilfe Tuttlingen in ihrer Mitgliederversammlung gewählt. Zum Verwaltungsratsvorsitzenden wurde wieder Frank-Karsten Willer gewählt, zu seiner Stellvertreterin Ursula Munz. Neuer Schriftführer ist Josef Schnell.

In den Verwaltungsrat wurden Christof Feiner und Horst Riess gewählt. Weiterhin wurden neu Hannes Egle, Egon Flad, Edwin Karl und Josef Schilling gewählt, vorbehaltlich der Eintragung im Vereinsregister der zuvor beschlossenen Satzungsänderung. Diese soll nach Beschluss der Mitgliederversammlung geändert werden, dass künftig bis zu neun Mitglieder dem Verwaltungsrat angehören dürfen; bisher war die Zahl auf sieben Verwaltungsräte begrenzt.

Geehrt und verabschiedet wurde Horst Merkt aus dem Verwaltungsrat, der diesem 25 Jahren lang angehörte und auch das Amt des Schriftführers innehatte. Er wurde zum Ehrenmitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Frank-Karsten Willer bedankte sich bei den Spendern der Lebenshilfe, allen voran den Gosheimer Freunden der Behinderten, die allein im letzten Jahr wieder gut 11 000 Euro für die Lebenshilfe gespendet und zusätzlich wieder mehrere Veranstaltungen für die Menschen mit Beeinträchtigungen durchgeführt hatten. Ebenso bedankte er sich bei Getrud Egloff, die seit Jahren ihre Erlöse aus dem Second-Hand-Verkauf der Lebenshilfe spendet, die allein im letzten Jahr wieder gut 5 000 Euro zusammengebracht hat.

Der Geschäftsführer Martin ten Bosch berichtete, dass erst vor wenigen Wochen der durch die Landesheimbauverordnung und den Brandschutz notwendig gewordene Umbau des Wohnheims Regenbogen im Paracelsusweg abgeschlossen werden konnte. Highlights seien wieder ein Kinobesuch mit 240 Beschäftigten und Mitarbeitern gewesen, wie auch der Neujahrsempfang für die ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Neu gekauft worden seien Wohnungen in der Goethestraße in dem gerade im Bau befindlichen Gebäude der Tuttlinger Wohnbau, um dem Bedarf an Wohnplätzen gerecht werden zu können.

Es soll eine Fahrradwerkstatt in Spaichingen ins Leben gerufen werden, sobald die Zuschussfrage geklärt sei, so ten Bosch. Dort sollen dann auch Fahrradmonteure ausgebildet und die E-Mobilität gefördert werden.

Am 11. Oktober wird es die Aktion „Tuttlingen blüht auf“ geben, bei der eine Blumenzwiebelaktion mit mehr als 100 000 Blumenzwiebeln, die Schüler entlang der Donau pflanzen werden, unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Michael Beck durchgeführt werden. Damit soll ein Zeichen für Umweltschutz und gegen den Klimawandel gesetzt werden. Ebenso wird es im Oktober einen Sozialtag für Firmen geben, in dem Mitarbeiter von Firmen einen Einblick in die Arbeit der Lebenshilfe erhalten werden.

Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf Hochtouren, das ab 1. Januar etliche Neuerungen bringen wird.