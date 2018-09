Verunglückte Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Ein qualmender Teppich in einem Mehrfamilienhaus in der Wildensteinstraße hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dem Bewohner eines mit elf Personen bewohnten Mehrfamilienhauses war eine brennende Zigarette auf einen Teppich gefallen, der daraufhin zu glosten begann. Der Mann warf den qualmenden Teppich ins Badezimmer, wo er ihn eigenhändig löschte. Nachbarn wurden jedoch auf den starken Rauch aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.