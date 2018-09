Versuchter Einbruch

Tuttlingen-Möhringen (pz) - Irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstag, 2. August, und Dienstag, 11. September, haben unbekannte Täter versucht, in eine Doppelhaushälfte in der Wagenstraße in Möhringen einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach an einer Nebeneingangstür. Die Täter gelangten aber nicht in das Haus. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/ 94 10, entgegen.