Verstärkung für Nervenarzt-Praxis

Die Praxis Dr. Friedel und Dr. Feiner hat Verstärkung bekommen: Seit Kurzem sind die Neurologinnen Dr. Brita Fritsch und Dr. Janine Reis Partnerinnen der Gemeinschaftspraxis Friedel und Feiner.

Bis vor Kurzem waren sie oberärztlich tätig an der Neurologischen Uniklinik Freiburg, der Schritt in die Selbstständigkeit führte sie an die Donau: „Die Standortanalyse sprach eindeutig für Tuttlingen“, so Brita Fritsch. „Wir wollen ganzheitlich und gesundheitsorientiert arbeiten“, sagen beide, „da gehören neben der ärztlichen Versorgung auch die Aspekte Bewegung und Ernährung ganz klar dazu“. Auch die enge Vernetzung der Praxis mit dem Klinikum sei ein weiterer Standortvorteil.

Seit Oktober praktizieren die beiden im Team der neurologischen und psychiatrischen Praxis in der Rathausstraße, gemeinsam mit den Partnern Judith Friedel und Christoph Feiner sowie der angestellten Kollegin Anne Hartmann. „Gerade der Facharztbereich ist eine klassische Mängellage – umso mehr freut es mich, dass sich hier gleich zwei neue Ärztinnen für Tuttlingen entschieden haben“, so Erster Bürgermeister Emil Buschle bei einem Praxisbesuch. Die Stadtverwaltung hat die neuen Ärztinnen organisatorisch unterstützt, auch bei der Wohnungssuche.