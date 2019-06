Versammlung zu Mini-Spieltagen

Bei der Suche nach den Tätern, die in der Nacht zum 12. Mai auf dem Dach des Hochhauses am Ravensburger Goetheplatz Feuer gelegt haben, hat die Kripo noch keine heiße Spur. Unbekannte hatten die Mobilfunkantennen angezündet, die Feuerwehr verhinderte bei einem Großeinsatz Schlimmeres. Ein weiteres Rätsel bleibt: Gibt es eine Verbindung nach Oberteuringen, wo genau eine Woche später auf dem Bauhof ebenfalls eine Mobilfunkanlage in Brand gesteckt wurde?