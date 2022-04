Versammlung geprägt von Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des DRK Ortsvereins war geprägt von Ehrungen. Zunächst wurde jedoch auf die Arbeit des letzten Jahres eingegangen. In den Tätigkeitsberichten wurde über die geleisteten Stunden wie auch die diversen Einsätze berichtet. Ein Rückblick auf die erfolgreichen Blutspendetermine in Tuttlingen, Möhringen und Nendingen. Auch die Teststation an der Mühlauhalle, wo stets an drei Tagen in der Woche insgesamt 5.758 Personen getestet wurden. Besonders wurde auch der Katastropheneinsatz im Hochwassergebiet Rheinland-Pfalz mit sechs Helfer aus Tuttlingen erwähnt.

Bei der anschließenden Wahl wurde die Schriftführerin Simone Steinert in ihrem Amt bestätigt.

Pandemiebedingt wurden die Ehrungen verdienter Mitglieder mehrerer Jahre zusammengefasst. Der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Florian Bertsche sowie der 1.Vorsitzender Roland Henke nahmen die Ehrungen vor. Geehrt wurden: 5 Jahre: Rebekka Krüger, Anna-Maria Martin, Florian Stegmann und Ramona Kratzer; 10 Jahre: Thomas Huber, Agnieszka Salamun, Fabienne Kreißig, Laura Schalow und Claudia Blum; 15 Jahre: Andreas Hummel, Manuela Hummel und Petra Riess; 20 Jahre: Stephan Waltz; 25 Jahre: Heinz Mareck und Thomas Hauser; 30 Jahre: Annemarie Waldvogel; 35 Jahre: Dr. Ekkard Stegmann und Heiko Freyer; 40 Jahre: Edith Schad und Dietmar Behrens; 45 Jahre: Bernhard Leibinger; 50 Jahre: Bernd Rapp; 55 Jahre: Ernst Schad; 60 Jahre: Ella Paulsen; 65 Jahre: Karl-Heinz Freyer und Rudolf Paulsen.