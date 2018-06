Vernissage in der Jugendkunstschule

Kinder und Jugendliche, die an der Workshopreihe Cool Arts 2014 teilgenommen haben, präsentieren ihre Werke in der Jugendkunstschule Zebra. Die Vernissage ist am Samstag, 12. Juli, um 17 Uhr, in der Jugendkunstschule, Königstraße 19.

In der Galerie der Stadt Tuttlingen haben die Teilnehmer Ausstellungen besucht und die Arbeitsweisen der Künstler Dietrich Klinge, Willi Weiner und Wolfgang Ganter erkundet. In den Ateliers der Jugendkunstschule Zebra setzten sie ihre Inspirationen in eigene Werke um. Sie durchliefen laut Pressemitteilung einen „Prozess, der ihre Wahrnehmungsfähigkeit schult und die eigene Schaffensfreude und somit das Selbstbewusstsein stärkt“.

Beteiligt an dem Kunstprojekt Cool Arts 2014 sind Kinder und Jugendliche von Mutpol, Deutscher Kinderschutzbund, sowie der Wilhelmschule, Johann-Peter-Hebel-Schule und Albert-Schweitzer-Schule. Insgesamt nehmen etwa 70 Schüler teil. Finanziell unterstützt wird das Projekt, das für die Teilnehmer kostenlos ist, vom Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen.