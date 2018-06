Vermisstensuche: 72-Jähriger taucht wieder auf

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Dienstag in den Vormittags- und Mittagsstunden einen 72-Jährigen in Tuttlingen gesucht. Der Fall endete glücklich, der Senior tauchte wieder auf.

Was war passiert? Der 72-jährige Bewohner des Altenzentrums Bürgerheim in Tuttlingen hatte sich am Vormittag gegen 10 Uhr zu Fuß auf den Weg gemacht. Gegen 11 Uhr wurde der Mann als vermisst gemeldet, da er dringend auf Medikamente angewiesen ist und der Zeitpunkt der nötigen Einnahme verstrichen war. Es bestand Lebensgefahr. Aufgrund der Dringlichkeit wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften aktiviert, um den Vermissten zu suchen. „Insgesamt waren 25 Polizisten, 62 Kräfte des Rettungsdiensts, mehrere Suchhunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz“, blickte Polizeisprecher Matthias Preiss auf die Suchaktion zurück.

Der Hubschrauber – dessen Besatzung auf Sicht etwa das Gebiet rund um den Honberg absuchte – kreiste während der Mittagsstunden über Tuttlingen, die Suche blieb jedoch ebenso erfolglos, wie die der anderen Retter. Am Nachmittag kam dann die Entwarnung: Der Senior war selbst ins Tuttlinger Krankenhaus gegangen und hatte dort um Hilfe gebeten. Seine Angehörigen wurden verständigt, die Suchmaßnahmen beendet. (kp)