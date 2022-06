Die Polizei hat heute die Suche nach einer 79-jährigen Frau, die seit Montag in Tuttlingen vermisst wurde, einstellen können. Ein Zeuge hat den entscheidenden Hinweis geliefert. So fanden Polizeibeamte die Frau mit Hilfe von Suchhunden, sogenannten „Mantrailern“, im Bereich „Leutenberger Wald“. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus.