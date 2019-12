Vermeintlicher Amokalarm am Otto-Hahn-Gymnasium

Eine Schmiererei auf einem Schülertisch hat am Dienstagmorgen zu einem Polizeieinsatz am Otto-Hahn-Gymnasium geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Schüler auf einem Tisch einen kurzen Satz mit einer Amokdrohung entdeckt und dies ihrer Lehrerin gemeldet. Diese verständigte die Schulleitung, die die Polizei informierte.

Bei einer Amok-Androhung gilt: Die Polizei muss sich an einen festgeschriebenen Ablaufplan halten, wie Polizeisprecher Thomas Kalmbach auf Nachfrage erklärt. „Jeder Amokalarm, der nicht glasklar als Scherz ausgeschlossen werden kann, wird ernst genommen“, sagt er, „bei Amok ist man entsprechend sensibel.“

Das heißt: Mit mehreren Fahrzeugen rückten am späten Vormittag Kriminal- und Schutzpolizei an. „Die Schüler selbst haben nicht viel mitbekommen“, so Kalmbach. Wichtig sei, einen solchen Einsatz in Ruhe über die Bühne zu bringen, anstatt Panik zu schüren. Die meisten Kräfte – darunter auch entsprechend bewaffnete – hätten sich rund um die Schule bereitgehalten, falls ein Eingreifen notwendig geworden sei.

Nach zirka einer Stunde gab die Polizei Entwarnung. Es habe keine akute Bedrohungslage gegeben oder ein Hinweis darauf, dass konkret etwas passieren werde, so der Polizeisprecher.

Die Kripo ermittelt jetzt wegen eines Vergehens gemäß §126 Strafgesetzbuch (Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten). Wer konkret hinter der Schmiererei steckt, konnte laut Polizei bislang jedoch noch nicht herausgefunden werden.

Sollte dies gelingen, könnte es den Urheber teuer zu stehen kommen: Da es sich um das Vortäuschen einer Gefahrenlage handle, können derartige Einsätze laut der Landegebührenordnung der Polizei in Rechnung gestellt werden, sagt Kalmbach. Wie teuer der aktuelle Einsatz am Otto-Hahn-Gymnasium ausgefallen ist, kann er nicht konkret sagen. Nur soviel: Die Kosten für einen Polizisten betragen pro Stunde 52 Euro. Muss ein Hubschrauber hinzugezogen werden, kostet es pro Viertelstunde 250 Euro.