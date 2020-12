Rekordwert bei der Inzidenz: Lag die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag pro Woche und 100.000 Einwohner im Landkreis Tuttlingen bei 270, wird er am Mittwoch auf rund 287 klettern: „Das ist der neue Höchstwert im Landkreis Tuttlingen“, so Landratsamts-Sprecherin Julia Hager.

Das Klinikum in Tuttlingen verzeichnet derzeit 32 Patienten mit Corona, sechs davon befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. Der jüngste zu beatmende Patient ist 41, der Älteste ist 79 Jahre alt, teilt das Landratsamt mit.