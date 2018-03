Verkehrszählung in der Tuttlinger Nordstadt: Kameras erfassen jeden Autofahrer

Eine Verkehrszählung via Kameras läuft derzeit im Auftrag der Stadt Tuttlingen an mehreren Stellen der Tuttlinger Nordstadt. Dabei geht es darum, festzustellen, wie viele Autofahrer die Strecken durch das Wohnviertel als Ausweichrouten wählen und wie viele von ihnen Anwohner sind.

Hintergrund ist die künftige Verkehrsführung rund um das neue Baugebiet Thiergarten West (Abschnitte II und III). Etwa 450 Wohneinheiten sollen dort auf rund 3400 Quadratmetern entstehen, die meisten davon als Mehrfamilienhäuser. Zusätzlich sind rund 50 Einfamilienhäuser geplant. Der Satzungsbeschluss ist für November 2018 vorgesehen – Baubeginn für die ersten Häuser könnte im Herbst 2019 sein.

Für die Stadt Tuttlingen geht es nun darum, wie durchlässig das neue Wohngebiet für den Verkehr gestaltet wird. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Balinger Straße zu, die direkt ins neue Wohngebiet führt, aber außer dem Anwohnerverkehr nicht zusätzlichen Verkehr anziehen soll. Angedacht ist etwa, im neuen Wohngebiet die Balinger Straße durch einen sogenannten Quartiersplatz zu durchbrechen – der zwar befahren werden darf, aber dies nur in langsamen Tempo.

Bis Oktober sollen nun mehrere Verkehrszählungen Aufschluss darüber geben, wer die Autofahrer sind, die von den Hauptstraßen in Richtung Nordstadt abbiegen, beziehungsweise aus ihr herausfahren. Sind es Anwohner oder schlichtweg Fahrer, die die Nordstadt lediglich als Ausweichroute wählen? Kameras werden dazu jeweils in der Mohlstraße, im Taubentäle und in der Balinger Straße aufgebaut. Dabei werden auch die Kennzeichen der Fahrzeuge festgehalten und ausgewertet.

Mit der Verkehrszählung beauftragt ist das Büro Fichtner aus Stuttgart.