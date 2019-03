Verkehrssicher: Tuttlinger Schulen und Kindergärten untersucht

In der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 29. April, soll das Verkehrssicherheitskonzept für Schulen und Kindergärten in der Kernstadt und den Ortsteilen vorliegen, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Ein Runder Tisch dazu hat vergangene Woche getagt. Nun arbeitet die Verwaltung einen Maßnahmenkatalog aus, der sowohl sofort machbare Vorschläge zur Verbesserung beinhaltet wie auch mittel- und langfristige Lösungsansätze.

Rund 40 000 Euro will die Stadt in den kommenden Jahren dafür investieren. Ziel ist es, die Verkehrsräume vor den Schulen und Kindergärten sicherer zu gestalten. Im Gespräch sind Bring- und Holzonen für Eltern-Autos, Verkehrsinseln und andere Querungshilfen, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder bessere Beleuchtung, sagt Specht, ohne auf die Detailplanungen einzugehen. Diese soll erst in der Sitzung des Gemeinderats vorgestellt werden.

23 Kindergärten, sieben Grundschulen sowie sieben weiterführende Schulen gibt es in Tuttlingen. „Da kommt einiges zusammen“, betont Specht – denn Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt haben sich zusammen mit Vertretern der Einrichtungen jede Situation vor Ort genau angeschaut. Die Defizite sowie mögliche Problemlösungen wurden jeweils festgehalten. Sie waren Grundlage der Diskussion am Runden Tisch in der vergangenen Woche. Vertreter des Gemeinderats, der Verwaltung, von Schulen, Kindergärten und die jeweiligen Eltern kamen zusammen, mit dabei war auch ein Verkehrsexperte der Polizei.

Nun müssten alle Informationen sowie das Feedback aus der großen Runde zusammengetragen und gebündelt werden, erklärt der Stadtsprecher. Er geht davon aus, dass es ein umfangreicher Maßnahmenkatalog wird, den der Gemeinderat vorgelegt wird.