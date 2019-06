Verkehr ist das „Mega-Thema der Zukunft“

Die Kommunalwahl ist ausgezählt, die Ergebnisse liegen vor. Bereits am Montag, 1. Juli, wird der Tuttlinger Gemeinderat mit seiner konstituierenden Sitzung seine Arbeit wieder aufnehmen. Redakteur Matthias Jansen sprach mit Oberbürgermeister Michael Beck über das Wahlergebnis, die Arbeit mit dem neuen Gremium und die bevorstehenden Aufgaben.

Guten Tag, Herr Beck. Die Frage, wie zufrieden Sie mit dem Wahlergebnis sind, darf man Ihnen als Oberbürgermeister ja eigentlich nicht stellen, oder?

Warum nicht? Ich bin ja nicht derjenige, der sich seinen Gemeinderat wünscht oder backt. Ich behandle alle Räte gleich und die neugewählten Stadträte kenne ich auch alle persönlich.

Und wie bewerten Sie das Ergebnis?

Es hat mich nicht überrascht. Alle Fraktionen haben gute personelle Angebote gemacht, große Brüche sind ausgeblieben – auch wenn frühere Stimmenkönige nicht mehr angetreten sind, wie Petra Schmidt-Böhme oder Hans Roll.

Ändert sich bei der neuen Zusammensetzung die Arbeit mit dem Gremium?

Nein, die Arbeit ändert sich nicht. In den wenigsten Fällen sind die Abstimmungen nach Blöcken erfolgt. Bei Zukunftsthemen haben meist die großen Fraktionen für die Mehrheit gesorgt. Bei strittigen Entscheidungen wie Gänsäcker haben beispielsweise die Möhringer Räte eine andere Meinung vertreten. Generell bin ich überzeugt, dass das gute Klima im Gemeinderat weiter anhält.

Wann geht es mit dem neuen Gemeinderat los?

Die konstituierende Sitzung ist am 1. Juli. Ich habe im Ältestenrat die notwendigen Formalien besprochen, wer wie viele Sitze in den Ausschüssen bekommt, wie die Sitzordnung im Gremium sein wird. Mit den Vorbereitungen sind wir fast fertig. Nach der konstituierenden Sitzung gibt es tags darauf ein Abendessen. Dort werden die neuen Gemeinderäte willkommen geheißen und die ausscheidenden verabschiedet. Das ist eine gute Übung und zeigt die Wertschätzung für die von der Bürgerschaft gewählten Vertreter.

Was wollen Sie denn mit dem neuen Gremium umsetzen?

Ob meine Ideen oder Schwerpunkte auch die des Gemeinderats sind, wird man sehen. Aber der Verkehr und die Mobilität wird das Mega-Thema der Zukunft. Dazu gehört TUTicket und der Ringzug, aber auch Carsharing, das wir so in Tuttlingen noch nicht haben. Wir müssen es zusammen mit den großen Unternehmen schaffen, dass wir weniger Einpendler mit dem Auto haben. Aber auch der innerstädtische Verkehr muss auf andere Verkehrsmittel ausweichen können. Mit dem Stadtradeln haben wir Sensibilität geschaffen. Dass wir Platz eins bei Städten unter 50 000 Einwohner belegen, war ein schöner Erfolg, auf dem wir aufbauen können. Letztlich geht es darum, eine Balance zwischen ÖPNV und Individualverkehr zu schaffen, der im ländlichen Raum auch in Zukunft unverzichtbar ist. Weitere Schwerpunkte werden sein, dass wir in Sachen Klimaschutz nachjustieren. Im Bildungsbereich steht die Sanierung der Gymnasien auf der Agenda. Die Zustände der Straßen möchte ich verbessern, auch in den Stadtteilen.

Im Kreistag haben Sie gegen die Erhöhung der Tarife bei TUTicket gestimmt.

Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, Kostensteigerung auch durch Erhöhungen der Gebühren abzudecken. In diesem Fall habe ich meine Ablehnung im Vorfeld begründet. In Zeiten, in denen alle davon reden, mehr Menschen vom ÖPNV zu überzeugen, kann man nicht Angebotskürzungen mit Tariferhöhungen koppeln. Als Stadt mit einem enormen Verkehrsaufkommen und hohen Einpendlerzahlen haben wir ein besonderes Interesse daran, dass vor allem Berufspendler umsteigen.

Es waren schon leise Andeutungen zu hören, dass die Stadt den ÖPNV selbst übernehmen solle.

Die Stadt Tuttlingen ist die einzige Stadt im Landkreis, die bei TUTicket mitbezahlt. Das sind immerhin fast 500 000 Euro. Da haben wir einen besonderen Anspruch und das Recht, mitzureden. Es gibt viele Möglichkeiten der Verbesserung. Es macht aber nur miteinander Sinn. Weder die Stadt noch der Kreis haben momentan die notwendige und ausreichende personelle Kompetenz. Klar ist: Wir müssen den ÖPNV sinnvoll miteinander verknüpfen. Wenn ein Zug ankommt, muss der Bus schon bereitstehen. Wenn die Menschen schneller zu Fuß am Ziel sind, dann stimmt das System nicht.

Ein Thema ist auch das Wohnen.

Das ist bundesweit aktuell ein Mega-Thema. Ich sehe auch den sozialen Sprengstoff, den es birgt, wenn sich Menschen ein Wohnen in den Städten nicht mehr leisten können. In Tuttlingen war Wohnen jedoch immer ein Thema, das nie vernachlässigt wurde. Die Tuttlinger Wohnbau hat in den vergangenen Jahrzehnten immer Wohnungen gebaut. So viele Wohnungen, wie in den letzten Jahren im Bau sind, gab es durchgängig schon lange nicht mehr. Ziel war es immer, den vielen Einpendlern eine Möglichkeit zu bieten, in der Stadt, in der sie arbeiten, auch zu wohnen. Und im Gegensatz zu anderen Städten, die ihren kommunalen Wohn-ungsbestand verkauft haben, hatte die Stadt nie die Absicht, die Wohnungen, die hier in Tuttlingen von der Tuttlinger Wohnbau gehalten und verwaltet werden, zu verkaufen. Ich bin dankbar dafür, dass private Bauträger sich, etwa auf dem Areal der Alten Feuerwache oder in der Neuhauser Straße, daran beteiligen.

Generell fehlen die Flächen. Dort soll der neu einzustellende Manager Abhilfe schaffen?

Der Flächenmanager wird das fortführen, was wir schon begonnen haben. Es geht um Leerstände und Baulücken – Leerstände, die dem Markt zugeführt werden müssen. Wir wissen, wo die Baulücken sind. Ich habe bereits mehrfach die Eigentümer angeschrieben. Die Resonanz war jedoch verhalten. Dennoch ziehe ich nicht die Schlüsse wie Boris Palmer in Tübingen. Ich halte nichts davon, Rechtsstreite mit Eigentümern zu führen. Erst wenn sich die Zinslage ändert und es neben den Immobilien auch andere lohnenswerte Anlagen gibt, wird eine Entspannung eintreten und die Eigentümer möglicherweise auch eher verkaufen. Aber ich halte es für legitim, insbesondere die Eigentümer, die seit Jahrzehnten nicht mehr in der Stadt leben, auf die Sozialpflichtigkeit hinzuweisen und sie an ihre Verantwortung zu erinnern. Wir können die Stadt nicht beliebig ausdehnen.

Eine große Fläche gäbe es, wenn Straßenbau Storz umsiedeln würde. Wie ist der Stand der Verhandlungen?

Wir sind uns im Kern einig. Es geht jedoch um eine gesamte Betriebsumsiedlung, also wohin das Unternehmen das Hauptquartier, die Werkstätten und das Asphaltmischwerk verlagern soll. Wahrscheinlich ist für das Asphaltmischwerk ein Platz in der Nähe der Autobahn eher geeignet, weil dort die Mehrzahl der Baustellen ist. Aber das entzieht sich unserem Einflussbereich. Es gibt keine Dreiecksverhandlungen zwischen uns, dem Unternehmen und der Gemeinde des neuen Standorts. Das Areal selbst würde sich ideal für Geschosswohnungsbau in der Stadtmitte eignen und es ist immens wichtig für unsere Stadtentwicklung, auch wegen der Lastwagen, die unsere Stadt belasten.

Eine offene Baustelle ist auch die Frage, ob und wie die Donau aufgestaut werden darf?

Die Entscheidung liegt bei Gericht. Machen wir uns aber nichts vor: Eine Befriedung wird es durch ein Urteil nicht geben. Es muss auf der Gesprächsebene mit Umweltministerium, Regierungspräsidium und Landratsamt eine Lösung gefunden werden, die mit dem Umweltschutz und dem Erhalt des Stadtbildes vereinbar ist. Wasser in der Stadt bedeutet Lebensqualität. Im Sommer wird das deutlich sichtbar, wenn die Donau nur noch wenig Wasser führt.