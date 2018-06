Verkaufsoffener Sonntag: Guter Start, dann kam der Regen

Die Tuttlinger Innenstadt war beim Verkaufsoffenen Sonntag voll mit Menschen – dann kam der Regen. Redakteurin Ingeborg Wagner sprach mit Uwe Schwartzkopf von ProTUT über den Tag. Der Gewerbe- und Handelsverein hat den Tag organisiert.

Wie lautet Ihre Bilanz?

Überwiegend positiv. Der Sonntag ist gut losgegangen, es waren viele Menschen in der Stadt. Der einsetzende Regen hatte auch sein Gutes: Die Besucher sind schlagartig in Geschäfte und Cafés gegangen. Vielleicht war diesmal aber nicht ganz so viel los wie an anderen Sonntagen.

Lag das auch an der Konkurrenz? Städte wie Schramberg, Mengen, Sigmaringen und Stockach hatten die Geschäfte ebenfalls geöffnet.

Nein, das glaube ich nicht. Wenn es gegen 15 Uhr nicht zu regnen begonnen hätte, wäre es ein ganz normaler, toll besuchter Sonntag gewesen. So blieb der eine oder andere dann doch lieber zu Hause. Mit den anderen Städten kamen wir uns nicht in die Quere, das wäre was anderes, wenn es Spaichingen oder Trossingen gewesen wären.

Wie bewerten Ihre Kollegen den Sonntag?

Völlig unterschiedlich. Die einen sagen, es sei der beste Sonntag bisher gewesen, andere bezeichnen ihn als durchwachsen, wieder andere als schlecht. Klar ist: Die Geschäfte, die im Baustellenbereich liegen, hatten Probleme. Dagegen soll in den Gewerbegebieten sehr viel los gewesen sein. Sonntage sind von der Frequenz her immer gut, was in der Kasse übrig bleibt, ist was anderes. Ich hatte aber mehr positive als negative Resonanz.

Wird es weitere verkaufsoffene Sonntage geben? Es wird ja immer schwieriger, die Öffnung der Läden am Sonntag durchzubringen.

Das stimmt, die Gewerkschaft Verdi schaut verstärkt darauf, auch das Regierungspräsidium. Wir beantragen die Sonntage bei der Stadt und brauchen dazu ein gutes, durchsetzungsfähiges Thema, denn die Gäste müssen wegen der Veranstaltung kommen und nicht nur zum Einkaufen. Dann entscheidet der Gemeinderat. Wir werden die Gesundheitstage in Zukunft ausbauen und eine ganze Woche daraus machen, der Abschluss bildet dann der Sonntag. Zudem nehmen wir uns für 2017 die Ausbildungsbörse als Aufhänger. Wir sind da bereits am Umprogrammieren, da wir ansonsten befürchten, an Sonntagen nicht mehr öffnen zu dürfen.

Ist es richtig, dass der 9. Oktober der letzte Sonntag war, den Sie organisiert haben?

Vielleicht werde ich den kommenden Sonntag im Frühjahr noch machen, das hängt davon ab, wann die Hauptversammlung von ProTUT ist. Ich trete auf alle Fälle nicht mehr an als Vorsitzender des Ressorts Handel und Gastronomie. Ich mache das dann insgesamt zehn Jahre. Jetzt muss Schluss sein, denn es ist brutal viel Arbeit und ich habe ja auch ein Geschäft. Eins möchte ich noch sagen: Viele kleinere Händler beteiligen sich durch ihre Mitgliedschaft an der Finanzierung auch der verkaufsoffenen Sonntage. Die großen Filialisten springen auf das Trittbrett mit auf: Bei H&M, Drogeriemarkt Müller und Depot war das Geschäft rappelvoll. Sie profitieren von unserer Leistung, sind aber oft noch nicht mal bereit, Plakate ins Schaufenster zu hängen. So froh wir sind, dass wir diese Geschäfte haben: Das finde ich ein bisschen schade.