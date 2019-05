Vergoldete Modelleisenbahn gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Modelleisenbahnfachgeschäft in der Oberamteistraße in Tuttlingen eingebrochen. Sie klauten eine vergoldete Märklin Elektromotive im Wert von rund 1000 Euro.

Mit einem nicht bekannten Hebelwerkzeug brachen die Unbekannten die Glastüre des Geschäfts auf und durchwühlten den Schaufensterbereich und die Räume. Dabei entwendeten die Täter eine 24 Karat vergoldete Märklin Ce 6/8 Elektromotive, auch als Krokoldil bezeichnet, im Wert von etwa 1000 Euro. Zudem beschädigten sie einen Aktenkoffer.