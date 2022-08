Vergessener Topf ruft Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan

Die Feuerwehr Tuttlingen ist am Mittwochnachmittag zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei in die Carl-Zeiss-Straße ausgedrückt. Dort wurde gegen 17.30 Uhr Rauch aus einer Wohnung bemerkt. Das berichtet die Polizei in einem Presseschreiben.

Wie sich herausstellte, waren die Bewohner aber nicht in der Wohnung. Sie hatten vergessen, einen Topf vom Herd zu nehmen. Hierdurch entstand zwar Qualm, aber kein Brand. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.