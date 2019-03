Verfolger Aixheim II fordert den Tabellenführer

Der Tabellenzweite HSG Baar geht in der Handball-Bezirksliga der Männer als Favorit in das Spiel gegen den TV Streichen. Zwei Heimspiele stehen für den Tabellenletzten HK Ostdorf/Geislingen auf dem Programm. Die Mannschaft ist gegen den TV Spaichingen und die HSG Hossingen-Meßstetten nur Außenseiter.

In der Bezirksklasse ist das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten TV Aixheim II und Tabellenführer HWB Winterlingen-Bitz. Als Favorit reist der Tabellenzweite VfH Schwenningen zum Schlusslicht HSG Frittlingen-Neufra. Auch der TSV Balgheim und der TV Onstmettingen gehen mit leichten Vorteilen in ihre Spiele bei der TG Schömberg II und der HSG Rietheim-Weilheim II. Einen Heimsieg kann man von der HK Ostdorf/Geislingen II gegen den TV Spaichingen II erwarten.

Bezirksliga Männer

HSG Albstadt II – HSG Neckartal (Sa., 18 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Beide Mannschaften stehen im hinteren Mittelfeld, können sich aber noch keinesfalls in Sicherheit wiegen. Die Albstädter wollen sich vor eigenem Publikum für die knappe Hinspielniederlage revanchieren, doch die kampfstarken Gäste werden sicher dagegenhalten. Es wird daher ein offener Schlagabtausch erwartet.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schwenningen (18.10 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Beiden Mannschaften haben weder Ambitionen nach oben noch Ängste um den Klassenerhalt. Sie sind Tabellennachbarn im sicheren Mittelfeld. Doch die HSG hat nach der Niederlage im vergangenen Auswärtsspiel etwas gut zu machen.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TSV Dunningen (Sporthalle in Mühlheim). Der Tabellenvorletzte Fridingen/Mühlheim II hat drei Punkte Rückstand auf die davor platzierten Mannschaften und braucht wieder ein Erfolgserlebnis, sollte es zwei Absteiger geben. Im Hinspiel konnte sich die HSG knapp durchsetzen und das berechtigt in eigener Halle zu gewissen Hoffnungen. Da sich auch die Dunninger noch nicht in Sicherheit befinden, wird ein Kampf auf Biegen und Brechen erwartet, bei dem die Tagesform den Ausschlag geben wird.

HSG Baar – TV Streichen (Sa., 20 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Mit einem Sieg kann die HSG Baar wieder die Tabellenführung übernehmen. Die Gastgeber werden daher hoch motiviert in die Partie gehen. Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende hat Streichen mit dem Abstieg aber nichts mehr am Hut und kann daher unbeschwert aufspielen. Nach dem sicheren Sieg im Hinspiel gilt die HSG auch dieses Mal als Favorit.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Spaichingen (20.15 Uhr; Schloßparkhalle in Geislingen). Nach einer bislang enttäuschenden Saison möchte sich der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen mit dem Heimvorteil im Rücken näher an die davor platzierten Mannschaften herankämpfen. Der Tabellendritte aus Spaichingen wird dabei aber nicht tatenlos zusehen. Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel muss man den Spaichingern die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Hossingen/Meßstetten (So., 14 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Da es für die HK das zweite Spiel an diesem Wochenende ist, bleibt abzuwarten, wie weit die Kräfte reichen. Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel will die HK nun Revanche. Hossingen-Meßstetten ließ in den vergangenen Spielen einige Schwächen erkennen, doch der bisherige Saisonverlauf lässt einen Erfolg der HSG erwarten.

Bezirksklasse Männer

HK Ostdorf/Geislingen II – TV Spaichingen II (Sa., 16.40 Uhr; Schloßparkhalle in Geislingen). Die Gastgeber stehen im sicheren Mittelfeld. Vor eigenem Publikum wird die HK aber keine Geschenke verteilen. Spaichingen II ist derzeit auf dem drittletzten Platz und noch keinesfalls in Sicherheit.

TV Aixheim II – HWB Winterlingen-Bitz II (17.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Beide Mannschaften liegen noch gut im Rennen um die Meisterschaft. Daher kann man ein interessantes und sicherlich auch kampfbetontes Spitzenspiel erwarten. Winterlingen-Bitz will die Tabellenführung verteidigen und die Aixheimer wollen mit einem Sieg vorbeiziehen.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Onstmettingen (Kreissporthalle in Tuttlingen). Die HSG liegt im hinteren Mittelfeld. Auf jeden Fall will man sich besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Für die Gäste geht es um nichts mehr und daher können sie ohne Druck in die Partie gehen. Man muss ihnen daher auch die größeren Erfolgsaussichten einräumen.

TG Schömberg II – TSV Balgheim (Sa., 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Der Tabellenvorletzte Schömberg II strebt vor eigenem Publikum weitere Punkte im Abstiegskampf an. Doch die Balgheimer, die das Mittelfeld anführen, werden dabei nicht tatenlos zusehen.

HSG Frittlingen-Neufra – VfH Schwenningen (So., 17 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Den Tabellenletzten Frittlingen-Neufra kann nur noch ein Wunder vor dem Abstieg retten. Die HSG hat bislang erst einen Sieg auf dem Konto und bereits sieben Punkte Rückstand. Doch die HSG wird versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und will dem Tabellenzweiten aus Schwenningen daheim ein Bein stellen. Alles andere als ein Sieg des VfH wäre aber eine Überraschung.