Vereine sollen Heimat im Ortskern behalten

Seit rund einem Jahr ist Durchhausen als Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) anerkannt. Zu einer ersten Bilanz über die ersten Maßnahmen im Laufe dieses Jahres haben sich Bürgermeister Simon Axt und der Landtagsabgeordnete Guido Wolf in Durchhausen getroffen.

So zeigte der Bürgermeister dem Minister, wo mit finanzieller Unterstützung des Landes die alte Brandruine der „Vulkanbar“ abgebrochen und eine Platzgestaltung mit Parkbänken, Bäumen und Spielbereich verwirklicht werden konnte. In Summe wurde dieses Projekt mit ELR-Mitteln im Umfang von rund 85 000 Euro gefördert. Bereits bewilligt sei zudem eine Förderung im Umfang von rund 143 000 Euro für die Sanierung des Vereinshauses. Beide dieser Projekte hatte der Bürgermeister dem Minister 2019 als solche vorgestellt, die bei einer Aufnahme in das ELR schnell angegangen werden sollten, inzwischen sind sie realisiert oder auf den Weg gebracht.

„Das gesellschaftliche Leben in Durchhausen ist im Wesentlichen von den Vereinen geprägt. Diesen weiterhin im Ortskern eine Heimat zu geben, ist uns ein großes Anliegen“, erläuterte der Bürgermeister. Die aufwändige Sanierung mit Ertüchtigungen hinsichtlich des Brandschutzes und der Erneuerung der Heizungsanlage sowie des Fundamentes hätten die Gemeinde aber vor erhebliche finanzielle Herausforderungen gestellt. Die Anerkennung der Gemeinde Durchhausen als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und die damit verbundenen finanziellen Unterstützungen des Landes würden eine Umsetzung nun aber möglich machen.

Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf sagte: „Durchhausen hat sich in den vergangenen Jahren bereits sehr gut entwickelt. Die Aufnahme als Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum verleiht dieser Entwicklung nochmals eine neue Dynamik. Die Mittel des Programms sind gut investiert: Gerade in ländlichen Gemeinden sind gesellschaftliche Strukturen beispielsweise durch das rege Vereinsleben bestens in Takt. Das sollte das Land nach Kräften unterstützen.“

Für das kommende Jahr habe man, so Axt, einen Antrag zum Erwerb und zur Sanierung der alten Dorfkirche im Umfang von rund 277 000 Euro gestellt. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern solle im Frühjahr ein Nutzungskonzept entwickelt werden, wie auch Ideen für eine Platzgestaltung um die Dorfkirche sowie den Ortskern im Gesamten gesammelt werden.

Gemeinsam konnten Minister und Bürgermeister auch das frisch erschlossene Neubaugebiet begutachten. Axt berichtete von einer erheblichen Nachfrage nach Wohnbauplätzen, die weit über dem vorhandenen Angebot liege. Hier den Wünschen der Bevölkerung nach Wohnbauplätzen und gleichzeitig den Wünschen nach Reduzierung des Flächenverbrauchs und des Naturschutzes nachzukommen, stellten die Gemeinde vor ein erhebliches Dilemma. Man wolle auch hier im Dialog mit der Bevölkerung die weitere Wohnbauentwicklung planen. Hierbei sei auch den besonderen Bedürfnissen von jungen Erwachsenen und von Senioren Rechnung zu tragen.