Zum weihnachtlichen Jahresausklang hat der TSV Gunningen gemeinsam mit der Sportvereinigung Durchhausen alle Mitglieder der Jugendabteilung in die Hohenkarpfenhalle nach Gunningen eingeladen. Beide Sportvereine arbeiten laut einer Pressemitteilung „seit Jahren erfolgreich gemeinsam im Jugendbereich“ und so sei die gemeinsame Weihnachtsfeier eine schöne Gelegenheit, gemeinsam auf das Sportjahr zurückzublicken.

Dieses Jahr wurde die Feier zum sechsten Mal gemeinsam mit der Jugendabteilung des SVD ausgerichtet. Nikolaus und Knecht Ruprecht hatten für alle Kinder etwas mitgebracht. Der Nikolaus zeigte sich überrascht, wie viele Kinder und Jugendliche aktiv in den verschiedenen Gruppen mitmachen und wie vielseitig die Vereinsaktivitäten sind. Die Rute von Knecht Ruprecht wurde nicht gebraucht, der Nikolaus hatte zwar einige Anregungen in seinem goldenen Buch und ansonsten viel Lob, besonders für die Eltern und Betreuer der jungen Sportler.

Fürs Ohr und Auge wurde auch was geboten: Dieses Jahr trat die jüngste Gruppe des SVD auf. Die Mädels der HipHop-Gruppe unter der Leitung von Sophia Panagiotidou zeigten, was sie drauf haben. Uwe Buschle, Vorsitzender des TSV Gunningen, bedankte sich gemeinsam mit Harald Bury, Vorstand des SVD, bei allen Betreuern mit Geschenken für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Ein besonderes Lob erhielt Doris Zimmermann mit ihrem Team für die gelungene Organisation der Feier und als Vorsitzende der Jugendabteilung Durchhausen. Unterstützung erhielt sie durch den Jugendleiter des SV Durchhausen, Gert Haller. Nach dem Essen gab es viel Spaß bei der alljährlichen Tombola, welche Gert Haller vorbereitet hatte, und der Vorfreude auf die 150 Sachpreise. Nächstes Jahr wird die Feier wieder in Durchhausen stattfinden, am Samstag, 12. Dezember 2020.

Die Geehrten aus den Jugendabteilungen des TSV Gunningen und SV Durchhausen:

Mutter-Kind-Gruppe TSV: Simone Merkt und Bianca Link

Kinderturnen drei bis sechs Jahre TSV: Silke Buschle, Nadine Schorpp und Daniela Hauschel

Kinderturnen SVD: Alexandra Baier und Bettina Schrenk

Hip Hop SVD: Sophia Panagiotidou

Kinderturnern erste bis vierte Schulklasse TSV: Daniela Arno, Alexa Werwein und Alisa Merz

Bambini: Viktor Pressler (SVD), unterstützt von Leon Pressler

F-Jugend: Jens Panagiotidis und Simon Kirchmaier, unterstützt von Jonas Bille (alle SVD)

E-Jugend: Marc Distel (TSV)

D-Jugend: Jochen Blust (SVD), Domenico Pastore (SVD) und Achim Mink unterstützt von Silas Merz (SVD)

C-Jugend: Thomas Merz (SVD)

B-Jugend: Bernd Arno (TSV) und Gert Haller (SVD)

Jugendleiter/-in: Doris Zimmermann (TSV) und Gert Haller (SVD)