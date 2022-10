Verein sucht Helfer für Arbeiten an der Drehscheibe

Der Tuttlinger Lokschuppen-Workshop geht in die nächsten Runden – und „Runde“ ist dieses Mal wörtlich zu nehmen, denn das Motto lautet „Jetzt geht’s rund – rund um die Drehscheibe herum“. Da gibt es nach der Corona-Pause einiges zu tun: Ein Teil der Holzbretter muss ausgetauscht, stellenweise müssen die Betonwände ausgebessert werden. Eisenbahnschotter ist zu sieben, Unkraut zu jäten und Hecken zurückzuschneiden. Das Tuttlinger Dampflokmuseum hofft deshalb auf viele Helfer, die Arbeitskleidung und möglichst auch Schaufeln, Hacken, Freischneider, Astscheren, Hochentaster, Häcksler, Motorsägen und Anhänger mitbringen. Die Workshops starten an den beiden Samstagen, 15. und 22. Oktober, jeweils um 10 Uhr. Voraussichtliches Ende ist gegen 17 Uhr. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, für eine reichhaltige Vollverpflegung ist aber gesorgt. Aus diesem Grunde bittet der Verein um eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 07461 / 9116827 oder per E-Mail an info@bahnbetriebswerk-tuttlingen.de Foto: Bahnbetriebswerk Tuttlingen