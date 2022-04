Verein plant wieder Präsenzveranstaltungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Wahlen im Amt bestätigt wurden Anika Luz (1. Vorsitzende), Lisa Aichinger (2. Vorsitzende), Siglinde Pudimat (Kassiererin), Michaela Bader (Schriftführerin), Denise Hensel (Ausschuss sowie erste Kassenprüferin), Brigitte Mattes (Ausschuss sowie zweite Kassenprüferin), Simone Vogler (Ausschuss). Neu in den Ausschuss gewählt wurde Thomas Stehle. Verbindungslehrerin ist weiterhin Andrea Junt. Sie wird vom Lehrerkollegium gewählt.

Die Kasse weist ein stabiles Plus auf. Auch die Mitgliederentwicklung ist stabil, wenngleich aktuell minimal rückläufig. „Bisher hatten sich Austritte von Familien, welche die Schule verlassen haben und Beitritte von Erstklass-Familien die Waage gehalten. „Da wir seit Beginn der Pandemie praktisch keinen Kontakt zu neuen Eltern hatten, ist die Mitgliederzahl leicht rückläufig“, sagt die 1. Vorsitzende Anika Luz. Sie gehe jedoch davon aus, dass sich dies wieder einspiele.

In den letzten beiden Jahren hat der Verein über Springseile, Malaktionen und eine Schatzsuche, die klassenweise von den Lehrer:innen durchgeführt werden konnte, Kontakt zu den Schülern gehalten. Ebenso über den Instagram-Account @foerdervereinkarlschule. Auf dem fand zuletzt die Online-Faschingsveranstaltung „Teil dein Kostüm mit uns“ über geteilte Stories der Eltern am Schmotzigen großen Anklang. Außerdem wurden Schwimmkurse für die Dritt- und Viertklässler mitfinanziert.

Einstimmig beschlossen wurden Förderanträge zur Bezuschussung von Kulturveranstaltungen für alle Klassenstufen in der Stadthalle und weiterer Schwimmkurse sowie eine Aktion zur Bauwagensanierung.

Ab Mai führt der Verein wieder Veranstaltungen an der Schule durch. Den Auftakt bilden ein Vorlesewettbewerb für alle Klassen sowie eine Lesenacht für die Viertklässler. Beim Karlschulfest am 20. Mai 2022 ist d’r Karle neben einem Sektstand auch mit einem Bastelangebot am Start, welches das Motto der „bewegten Schule“ aufgreift.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft werden Katharina Brütsch, Hannes Egle und Denise Hensel geehrt, für 20 Jahre Mitgliedschaft Brigitte Mattes.