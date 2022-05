Verein hat Personalsorgen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauverein Möhringen am 13. Mai im Gasthaus Löwen in Möhringen sorgte der Tagesordnungspunkt Wahlen für besorgte Gesichter. Trotz intensiver und auch persönlicher Kandidatensuche blieb der Posten eines Besitzers und das Amt des/der Schriftführer/in unbesetzt. Lediglich Gunter Herbinges´s Wahl zum 2. Kassenprüfer sorgte für etwas Erhellung. Der langjährige Schriftführer Karl-Erich Koch hat sein Amt krankheitsbedingt abgeben. Die gesamte Vorstandschaft bedankte sich bei ihm für seine gute und zuverlässige Zusammenarbeit und sendete ihm die besten Genesungswünsche.

Nach den Gruß- und Dankesworten des Ortschaftsrat Dr. Günther Hartmann konnte der Kreisvorsitzende Hans Weber drei langjährige Mitglieder ehren. Willi Pfender erhielt für seine 40-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und die goldene Ehrennadel, Kurt Irmler für seine 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und die silberne Ehrennadel. Horst Helber, ebenfalls 25 Jahre Mitglied, konnte krankheitsbedingt nicht anwesend sein. Als Dank für ihre langjährige Vereinstreue erhielten die Geehrten vom Ortsverein eine Orchidee.

Da die Zukunft des Vereins nun in einer zeitnahen Sitzung geklärt werden muss, wurde das Jahreshauptprogramm nur unter Vorbehalt bekannt gegeben. Dankbar und mit Freude nahmen alle Anwesenden eine Geranie als Vereinsgabe mit auf den Heimweg.