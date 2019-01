Verdienstnadeln und Auszeichnungen für Mitglieder

Die Kameradschaft Ehemaliger/Reservisten/Hinterbliebener (ERH) Tuttlingen im Deutschen Bundeswehrverband (DBwV) hat im Gasthaus „Sonne“ in Wurmlingen die Jahreswechselfeier begangen. Der Vorsitzende Oberstleutnant a. D. Klaus Willmes kündigte an, eine eigene Homepage zu erstellen, um die Kameraden auch das Jahr über zu informieren und den Kontakt untereinander zu stärken.

Willmes berichtete von der Soldaten- und Veteranenstiftung im Deutschen Bundeswehrverband. Nachdem die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Veteranen wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte, in dem sie die Soldaten unterstützt, werde auch den Soldaten wieder mehr Wertschätzung und eine ordentliche Versorgung zuteil.

Die Versorgung, die Soldaten bei Einsätzen mit und ohne Mandat des Bundestages erfahren haben, werde mit der neuen Definition erheblich verbessert. Deshalb müsse die Soldaten- und Veteranenstiftung weiter am Ball bleiben und die Belange der Soldaten unterstützen.

Stabsfeldwebel a. D. Lothar Rehder stellte ein neues Projekt zur Förderung der Kameradschaft vor. Ein gemeinsames Treffen beim Kegeln sollte ebenfalls zum Kennenlernen und Austausch dienen. Über weitere Details werde Rehder die Mitglieder in einem Rundschreiben informieren. Der Bezirksvorsitzende für Baden Stabsfeldwebel Matthias Schneider berichtete über die Tagungen und Sitzungen des Bundeswehrverbandes. Schwerpunkte waren unter anderem die Gesundheitsvorsorge, die Beihilfe und die Auslandseinsätze der aktiven Soldaten mit Auswirkungen auf die Familienangehörigen und Hinterbliebenen.

Bei der Abrechnung durch die Beihilfe mit den Krankenhäusern gebe es noch viele weiße Flecken, sagte Schneider bei der Jahreswechselfeier.

Elf Mitglieder wurden von Willmes und Schneider für langjährige Mitgliedschaft mit der Treueurkunde des Bundesvorsitzenden und der DBwV-Verdienstnadel in Bronze und Silber ausgezeichnet.

Die Verdienstnadel in Bronze erhielt: Adolf Böhm (Stabsfeldwebel a. D.). Die Verdienstnadel in Silber: Günter Burkhart (Stabsfeldwebel a. D.). Die Verdienstnadel in Gold: Wolfgang Ludewig (Stabsfeldwebel a. D). Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Hartmut Köster (Hauptmann a. D.), Peter Fickler (Hauptmann a. D.) und Lothar Rehder (Stabsfeldwebel a. D.) geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Frank Haufe (Stabsunteroffizier d. R.) und Jörg Lagershausen (Stabsunteroffizier d. R.).

Für 25-jährige Mitgliedschaft: Margarete Schlomski, Marianne Jordan und Werner Schneider (Stabsfeldwebel a. D.).