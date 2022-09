Verdi bereitet sich auf die Tarifrunde vor

Zwei neue Sekretäre hat Verdi-Südbaden-Schwarzwald für die Landkreise Tuttlingen, Rottweil, Konstanz und Schwarzwald- Baar vorgestellt.

Gabriele Wülfers (57 Jahre) und Behrad Ghofrani (45 Jahre) verstärken als Gewerkschaftssekretäre das Verdi-Team in der Region. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählt Wülfers die Verbesserungen in den Sozial- und Gesundheitsberufen. „Die eklatante Personalnot und Unterbesetzung in den Einrichtungen hat mich sehr betroffen gemacht. Ich werde daher Maßnahmen zur Entlastung zu meinem Schwerpunkt machen.“

Ghofrani hat bereits seine erste Bauhoftour in den Gemeinden und Städten hinter sich. Insbesondere die Menschen, die jeden Tag bei Wind und Wetter wichtige Dienstleistungen erbringen, seien seine Zielgruppe für Gewerkschaftsarbeit. „Der Fachkräftemangel ist auch in den Kommunen weit verbreitet. Die Jobs im Öffentlichen Dienst müssen durch attraktivere Gehälter aufgewertet werden.“

Beide Sekretäre haben ihr Büro im Gewerkschaftshaus in der Beyerlestraße 1 in Konstanz. Mit den beiden neuen Kollegen könne Verdi die rund 33 000 Mitglieder im Bezirk besser betreuen, sagt Christian Filusch, stellvertretender Geschäftsführer von Verdi-Südbaden-Schwarzwald. „Rechtzeitig zur bevorstehenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sind wir gut aufgestellt“, kündigt Filusch Aktionen an. Bei den Verhandlungen im kommenden Jahr will Verdi für etwa zwei Millionen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst angesichts der Krise eine kräftige Gehaltserhöhung erreichen.