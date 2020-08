Verdacht auf sexuelle Belästigung: 63-Jähriger festgenommen

Das Polizeipräsidium Konstanz hat einen 63-jährigen Mann wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung festnehmen können. Der Mann soll laut Angaben der Polizei an einem Bolzplatz in der Möhringer-Vorstadt zwei achtjährige Mädchen angesprochen haben. Danach hätte er sich „unangemessen gegenüber den beiden Kindern verhalten und diese unsittlich berührt“, so die Polizeimeldung. Der Vorfall am 21.Juli hatte dann auch in dem sozialen Netzwerk Facebook Wellen geschlagen. Dort veröffentlichten Nutzer den Vorfall mit genauer Beschreibung des Täters. Auch ein Foto war in den Umlauf geraten. Mittlerweile konnte der Mann Dank einer Zeugenaussage in Tuttlingen festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat deshalb nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung eingeleitet.