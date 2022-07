Verbot gilt ab sofort: Aus Flüssen und Weihern darf kein Wasser entnommen werden

Ab sofort gilt im gesamten Landkreis Tuttlingen ein generelles Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern. Grund dafür ist, dass die Wetterprognose für die kommenden Tage weiterhin hohe Temperaturen und keinen nennenswerten Niederschlag voraussagt. Wer das Verbot missachtet, für den kann es teuer werden

Per Allgemeinverfügung untersagt das Landratsamt, Wasser aus Seen und Flüssen zu entnehmen, um eine Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu vermeiden und die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Schon jetzt seien die Wasserstände von Bächen und Flüssen einem kritischen Bereich angekommen, teilt das Landratsamt mit. Daher sein ein Verbot unausweichlich. Auch in anderen Kreisen, wie dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg, wurde ein solches Verbot bereits erlassen.

Niedrige Pegel führen zu verringertem Sauerstoffgehalt

Das Verbot gilt sowohl für alle Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs als auch für alle bisher genehmigten Wasserentnahmen. Betroffen sind alle Wasserentnahmen aus Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Triebwerkskanälen als auch Weihern und Seen. Werden größere Wassermengen benötigt, sollten sich die Landwirte direkt mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen in Verbindung setzen.

Die anhaltend hochsommerlichen Temperaturen und die niedrigen Pegelstände führen zu sehr hohen Wassertemperaturen und in der Folge zu einem verringerten Sauerstoffgehalt, was insbesondere den Fischen große Probleme macht. Wer in dieser, für viele Fische und sonstige Wasserlebewesen kritischen Situation das Verbot ignoriert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10 000 Euro oder sogar ein Strafverfahren.