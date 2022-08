Vera Hollfelder wird neue Leiterin der Tuttlinger Museen

Vera Hollfelder wird ab 4. Oktober neue Leiterin der Städtischen Museen. Als Nachfolgerin von Gunda Woll ist sie künftig vor allem für den Fruchtkasten und das Tuttlinger Haus zuständig.

Als Leiterin der Museen wird Vera Hollfelder zum einen die Museen konzeptionell weiter entwickeln und den Alltagsbetrieb leiten, zum anderen gehören Sonderausstellungenoder auch die Beratung der Verwaltung zu historischen Themen zu ihrem Tätigkeitsfeld.

Vera Hollfelder studierte Europäische Ethnologie/Volkskunde sowie Soziologie und Kulturwissenschaften englischsprachiger Länder an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ein Kontaktstudium Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg schloss sich an.

Derzeit lebt Vera Hollfelder in Hechingen und leitet die VHS Pfullingen. Zuvor war sie Leiterin des Erkenbert-Museums Frankenthal sowie stellvertretende Leiterin der Museen der Stadt Miltenberg. Außerdem war sie als Lehrbeauftragte für Museologie und materielle Kultur an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg tätig.

Vera Hollfelder wird Nachfolgerin von Gunda Woll, die zum Jahresbeginn in den Ruhestand wechselte. Woll hatte das Amt seit 1992 begleitet. In dieser Zeit war sie für zahlreichen Sonderausstellung und Publikationen, aber auch für Projekte wie den Gedenkpfad „Lager Mühlau“ oder die Stolpersteine zuständig.