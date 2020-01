Vegan? Kein Problem, findet Niko Rittenau – aber manche Klischees sind einfach falsch

Niko Rittenau ist am Dienstag, 28. Januar, im Rahmen der Gesundheitswerkstatt in Tuttlingen zu Gast. Er ist Ernährungsberater und lebt vegan. In seinem Vortrag „Vegan – Klischee ade“ räumt er mit den häufigsten Vorurteilen gegenüber der veganen Ernährung auf. Wissenschaftlich fundiert und allgemein verständlich. Im Gespräch mit unserer Redakteurin Lisa Klebaum spricht er über Vorurteile, Aha-Erlebnisse und Möglichkeiten, sich nachhaltig zu ernähren.

Herr Rittenau, Ihr Buch „Vegan – Klischee ade“ befasst sich mit den Mythen, die sich um die vegane Ernährung ranken. Das Buch soll wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung liefern, stimmt das?

Ja genau, der Titel suggeriert vielleicht, dass es sich um ein Buch handelt, mit dem ich alle Leute bekehren möchte, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin Ernährungswissenschaftler und das Buch ist – wie man auch anhand der Quellen sieht – eine sehr neutrale und differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Veganismus.

Woher kam die Motivation, dieses Buch zu schreiben – mit immerhin 450 Seiten?

Meine Motivation war grundsätzlich nicht ein Buch zu schreiben, um ein Buch geschrieben zu haben. Ich bin seit 2015 auf Tour. Dabei habe ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen. Sowohl von vegan lebenden Menschen, als auch von Skeptikern. Darum habe ich einfach alle Antworten gesammelt, und in mein Buch gepackt. Künftig kann ich bei Fragen einfach auf das Buch verweisen. Das war natürlich viel Arbeit, ich habe insgesamt rund zwei Jahre daran gearbeitet. Übrigens: Meine Neuauflage hat sogar 500 Seiten.

Leben Sie selbst Vegan?

Ich lebe seit dem Jahr 2013 vegan. Damals bin ich von Österreich nach Berlin gezogen. Vor meiner veganen Zeit hatte ich viele Vorurteile gegenüber dieser Lebensform. Das war auch der Grund, wieso ich Ernährungswissenschaften studiert habe. Ich wollte eben nicht nur glauben, sondern auch alles über das Thema wissen. Dass ich mich dann beruflich auch mal mit dem Thema befassen würde, das war so gar nicht geplant.

Und woher kommt das, dass noch viele Leute Vorurteile gegenüber Veganern haben?

Ich nehme das den Leuten nicht übel, denn ich hatte genau diese Vorurteile selbst. Ich glaube, der Hauptgrund ist die mangelnde Aufklärung über Ernährung generell – und natürlich auch über die vegane Ernährung. In der Schule haben wir Schulfächer zu allen möglichen Themen aber nicht zu Ernährung, obwohl wir uns ja täglich ernähren müssen und deshalb auch mehr drüber wissen sollten. Und weil allgemein über Ernährung viel Unwissenheit herrscht, herrscht natürlich auch bei der veganen Ernährung viel Unwissenheit.

Für viele ist der Umstieg in eine vegane Lebensweise sicher schwierig.

Ja, aber man sollte da nicht zu streng mit sich sein, sondern das ganze als Bereicherung sehen. Die Frage ist: Wie schafft man es, tierische Produkte zu ersetzen. Heutzutage gibt es schon viele gute pflanzliche Alternativen. Das ist wichtig, denn einfach nur tierische Produkte wegzulassen, ist nicht die Lösung. Wenn man bisher gerne Kartoffelbrei mit Würstchen gegessen hat, sollte man nicht einfach nur auf die Würstchen verzichten, sondern die Lebensmittel tierischer Herkunft durch pflanzliche Alternativen ersetzen. Das heißt, wenn ich keine Milch mehr trinke und keinen Käse mehr esse, brauche ich trotzdem eine gute Calciumquelle. Wenn ich kein rotes Fleisch mehr esse, brauche ich eine gute Eisenquelle. Da gibt es gute Möglichkeiten, das auch über Pflanzen zu bekommen. Genau das ist auch ein Kernthema von „Vegan – Klischee ade“: Zu zeigen, wie man mit einer veganen Ernährung seine Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellt.

Gab es denn in Ihrem Leben ein Aha-Erlebnis, nachdem Sie gesagt haben „Jetzt möchte ich gerne Vegan leben“?

Ja, das gab es auf jeden Fall. Ich habe schon sehr früh beschlossen, dass ich mich vegetarisch ernähren möchte. Dabei habe ich mir aber nie Gedanken gemacht, was für Probleme es bei Milch und Eiern gibt. Für mich hat halt die Kuh Milch gegeben und die Hühner haben halt Eier gelegt. Irgendwann wurde mir dann bewusst, dass man für meinen heißgeliebten Käse eine Kuh schwängern muss, ihr dann das Kind wegnimmt, sie melkt und im Verlauf immer wieder schwängern muss. Das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Als ich dann mitbekommen habe, dass für meine geliebten Rühreier Küken geschreddert werden, hatte ich darauf auch keine Lust mehr. Ich wollte einfach mit meiner Lebensweise so wenig Leid wie möglich verursachen.

Und an wen richtet sich Ihr Vortrag in Tuttlingen?

Es darf gerne jeder kommen, der am Thema interessiert ist. Aber auch jede Person, die dem Thema sehr skeptisch gegenüber steht. Auch Menschen, die beruflich mit dem Thema zu tun haben, wie Mediziner, Diätologen oder Ernährungsberater. Mein Ziel ist es gar nicht, jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen oder irgendetwas zu predigen. Ich möchte viel mehr ein Bewusstsein schaffen, dass wir im Jahr 2050 rund zehn Milliarden Menschen sein werden und dass wir rein rechnerisch die Welt nicht mehr so mit tierischen Produkten versorgen können, wie wir das heute machen. Darum brauchen wir einfach Alternativen. Bei meinem Vortrag möchte ich einen öffentlichen Dialog anstoßen.