Vegan durch den Januar? Sagen Sie uns Ihre Meinung zu veganer Ernährung

Der Veganuary ist ein Aktionsmonat, der Verbraucherinnen und Verbraucher animieren soll, einen Monat lang vegan zu essen. Die Idee kam 2014 in Großbritannien auf. Heute wirbt die gleichnamige Organisation Veganuary international für die vegane Ernährungsweise.

Laut der Organisation ist diese eine der effektivsten Maßnahmen, "um die Umwelt zu schützen, Tierleid zu vermeiden, den Klimawandel aufzuhalten und die Gesundheit von Millionen Menschen zu verbessern."

An diesen moralischen Zielen scheiden sich aber die Geister. So gibt es auch kritische Stimmen gegenüber einer strikt veganen Lebensweise. Sie sei nicht zwingend vorteilhaft für Mensch und Natur. Wir haben mal ein paar Argumente sortiert und wollen wissen: Wie ordnen Sie sich ein? Was spricht aus Ihrer Sicht für, was gegen eine Ernährung ohne tierische Produkte?

+++ Hier geht's zur Umfrage +++