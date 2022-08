VdK Kreisverband auf großer Fahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie jedes Jahr macht der VdK Kreisverband Donaueschingen mit den Ortsvereinen eine Fahrt ins Blaue. 2021 musste diese leider coronabedingt ausfallen. So waren die Teilnehmer neugierig, was der Kreisverbandsvorsitzender Rupert Engesser mit seiner Frau Monika als Überraschung sich ausgedacht hatte.

Mit dem Busunternehmen Echle ging es Richtung Schweiz. In der Nähe von Zürich wurde eine Pause mit Brezel und Sekt eingelegt. So gestärkt ging es weiter Richtung Luzern an den Vierwaldstätter See. In Seelisberg im Kanton Uri wurden wir schon im Hotel Bellevue zum Mittagessen erwartet. Danach ging es in einem kurzen Spaziergang zur Bahnstation um mit der Schienenbahn hinunter nach Treib zu fahren. Besonders fielen die vielen Drehorgelspieler auf, die ihr ganzes Können zeigten.

In Treib ging es mit dem Raddampfer „Luzern“ nach Fluelen. Alle Teilnehmer genossen bei herrlichem Wetter die Seefahrt. Auch konnte der rund einhundert Jahr alte Motor bewundert werden, der wie neu aussah. Nach vier Haltepunkte wurde Flüelen erreicht, wo uns der Bus erwartete. Am See entlang wurde das Städtchen Brunnen erreicht, um dort eine Kaffeepause einzulegen. Viele genossen auch ein leckeres Eis am See. Es wurde auch festgestellt, dass das Preisniveau einiges höher ist, als in unserem Land. Danach hieß es leider Abschied nehmen und über die Autobahn ging es an Zürich vorbei in Richtung Heimat.

Im Landgasthof „Kranz“ in Behla war bereits für die Teilnehmer das Abendessen reserviert. Zum Abschluss bedankte sich Martin Spielberg vom OV Immendingen, bei den Organisatoren Rupert und Monika Engesser für den schönen Ausflug und sprach die Hoffnung aus, das es im nächsten Jahr wieder ein Ausflug „Fahrt ins Blaue“ gibt. In Donaueschingen war Endstation des Ausflugs, von da traten die Teilnehmer wieder den Weg nach Hause an.